محافظة قنا تستجيب لـ 64% من شكاوى مواقع التواصل الاجتماعي

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن وحدة رصد الشكاوى التابعة لمكتب إعلام المحافظة نجحت في رصد ٦١ شكوى متنوعة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر يوليو الماضى.





وأوضح "الداودى"، أنه تمت الاستجابة الفورية وحل ٤٣ شكوى من إجمالي الشكاوى التي تم رصدها بنسبة ٦٤٪؜ ، بينما يُجرى التنسيق مع الجهات المختصة لحل باقى الشكاوى الأخرى واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.





وأشار محافظ قنا، إلى أن فريق عمل الوحدة لديهم الإمكانيات الفنية والتكنولوجية التى تسمح لهم برصد ومتابعة الشكاوى من خارج مقر العمل وعلى مدار ٢٤ ساعة موجها الشكر لهم، ومؤكدا أن الجميع يعمل بهدف خدمة المواطن وحل مشكلاته.





وأوضح محافظ قنا، أن مرفق الكهرباء استحوذ على العدد الأكبر من الشكاوى التى تم رصدها بـ ١٦ شكوى، يليه مرفق النظافة بـ ٩ شكاوى، ومرفق المياه و الصرف الصحى بـ ٨ شكاوى، كما تم رصد ٤ شكاوى بشأن رصف وتمهيد طرق، و ٣ شكاوى حول سيارات كسح المجارى، و٣ شكاوى بخصوص تركيب ماكينات ATM فى عدد من القرى، بالإضافة إلى ١٨ شكوى أخرى متنوعة.





ومن جانبه أشار حازم عمر، نائب محافظ قنا والمشرف على وحدة رصد الشكاوى، إلى أن الوحدة هى إحدى الوسائل المستحدثة لمتابعة شكاوى المواطنين وحلها وذلك فى اطار حرص المحافظة على الوصول إلى كافة الشكاوى التى يقدمها المواطنين عبر القنوات المختلفة.





وأكد نائب المحافظ، حرصه الشديد على مُتابعة جهود حل شكاوى المواطنين التي يتم رصدها من قِبل الوحدة، لافتًا إلى أن هناك توجيهًا مستدامًا للقائمين عليها بأن يتم التعامل مع كل شكوى بعناية والسعى إلى إزالة أسبابها وتحقيق مطالب المواطنين، مُثمنًا الدور الذي يقوم به فريق العمل فى رصد ومتابعة حل شكاوى المواطنين.





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