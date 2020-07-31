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حوادث

انتشال 4 جثث من نهر النيل فى أول أيام عيد الأضحى بقنا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:22 م
غرق 4 شباب فى نهر
غرق 4 شباب فى نهر النيل
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يوسف رجب

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بقنا، من انتشال ٤ جثث لشباب غارقين فى مناطق متفرقة فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، أثناء محاولتهم السباحة ضمن طقوس العيد، خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة. 

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تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، بمصرع سمير محمد سمير صابر 18 عامًا، غرقا في نهر النيل، بمركز قوص.د، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قوص المركزي.

و تلقى إخطارًا آخر من مركز شرطة نجع حمادى، بانتشال جثة إبراهيم محمد إبراهيم، بعد غرفه فى ترعة  بقرية السماينة، وتم إيداع الجثة بشرحة مستشفى بهجوره المؤقت.

و تلقى إخطارا من مركز شرطة دشنا، بغرق محمد سمير ١٤ عام، فى نهر النيل بمنطقة العزايزه، و تم إيداع الجثة مشرحة مستشفى دشنا المركزى.

كما تلقى إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بغرق شاب فى منطقة الخزان، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثته و إيداعها مشرحة مستشفى أبوتشت المركزى.

تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات فى الوقائع المذكورة.

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