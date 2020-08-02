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حوادث

إصابة 3 أشخاص في انفجار داخل مستودع أنابيب غير مرخص بصحراء قنا .. فيديو

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:56 ص
انفجار داخل مستودع
انفجار داخل مستودع أنابيب
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يوسف رجب
أصيب 3 أشخاص في انفجار داخل مستودع أنابيب غير مرخص بصحراء قنا. 

وأسفر انفجار فنطاس غاز داخل مستودع أنابيب غير مرخص بصحراء قرية النواهض التابعة لمركز أبوتشت بمحافظة قنا، عن إصابة 3 أشخاص. 

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد باندلاع حريق فى مستودع أنابيب بصحراء قرية النواهض، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، دون حدوث أي وفيات بالحادث. 

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ، و إخمادها قبل أن تمتد لبقية المستودع، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من المعاينة الأولية، أن النيران اندلعت فى فنطاس غاز داخل المستودع الموجود بمنطقة صحراوية، وتسبب في الإصابات المذكورة، وتلفيات في المستودع.

كما تبين أن المكان مؤجر لأحد الأشخاص، الذى استغله فى تعبئة أنابيب بوتاجاز بطريقة غير قانونية، ما أدى إلى انفجار تنك الغاز أثناء تعبئة إحدى الاسطوانات.

وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وحصر التلفيات الناتجة عن الحريق.
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إصابة 3 أشخاص في انفجار داخل مستودع أنابيب غير مرخص بصحراء قنا .. فيديو
إصابة 3 أشخاص في انفجار داخل مستودع أنابيب غير مرخص بصحراء قنا .. فيديو
إصابة 3 أشخاص في انفجار داخل مستودع أنابيب غير مرخص بصحراء قنا .. فيديو
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