بعد تعافيهم من كورونا.. خروج 311 حالة من مستشفى قنا العام

أعلن حازم عمر، نائب محافظ قنا، عن تعافي وخروج 311 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى قنا العام منذ تحويلها إلى مستشفى لعزل المواطنين المصابين بالفيروس.





جاء ذلك خلال زيارته الميدانية للمستشفى، وبرفقته المحاسب كمال شلبي سكرتير عام المحافظة، على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل.





و تفقد عمر، أقسام المستشفى، وتابع توافر المستلزمات والأدوية الطبية اللازمة، لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.





وأشار عمر، إلى أن نسب الإصابة بفيروس كورونا انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الماضية وذلك بعد شهور طويلة بذل فيها الأطباء وفرق التمريض بالمستشفيات جهود مضنية لرعاية ومتابعة الحالات المصابة بالفيروس.







يذكر أن مستشفى قنا العام، تم تحويلها لحجر صحى فى ٤ يونيو الماضى، لاستقبال الحالات الإيجابية من مصابى فيروس كورونا المستجد.





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