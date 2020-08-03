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حوادث

مصرع شخص وإصابة 13 في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الشرقي بسوهاج

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:07 م
الميكروباص بعد انقلابه
الميكروباص بعد انقلابه
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خالد رياض
استقبل مستشفي سوهاج الجامعي اليوم جثة شخص و١٣ مصابا إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم بسوهاج.


كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقي إخطارا بحدوث انقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الصحراوي الشرقي، دائرة مركز أخميم وانتقل مأمور وضباط مباحث المركز وتم الدفع بـ ٦ سيارات إسعاف لمكان الحادث.



وتبين من الفحص مصرع اسامة سراج الدين ٢٥ عاما يقيم مركز جرجا، وإصابة ١٣ آخرين بكدمات وكسور متفرقة، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي.


تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.


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