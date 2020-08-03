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مرأة

هاندة أرتشيل تشارك متابعيها بصورة مع ابنتها

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 10:06 م
هاندة أرتشيل
هاندة أرتشيل
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آية التيجي
شاركت  الممثلة التركية هاندة أرتشيل متابعيها  جلسة تصوير جديدة مع ابنتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وظهرت هاندة أرتشيل وهي ترتدي توب تي شيرت باللون اللبني بنصف كم، وعليه ثوب حرير كت باللون البيج الناعم، واختارت عليه هوت شورت باللون الأسود ، وهو ما أبرز من أنوثتها ورشاقتها بشكل كبير

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ورفعت هاندة أرتشيل شعرها منسدلا إلى الوراء بعمله كحكة بطريقة انسيابية ناعمة مع ترك بعض الخصلات منسدلة على وجهها، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.

وأبرزت هاندة أرتشيل إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من الماكياج؛ حيث اختارت ان تبرز جمال عينيها بالآي لاينر والآي شادو والماسكارا، مع وضع اللون الكشمير الفاتح كأحمر شفاه.

فيما اختارت هاندة ارتشيل  ارتداء إكسسوارات ناعمة، حيث تزينت قرطين ناعمين باللون الفضي، مع اسوارة ناعمة بنفس اللون، ونظارة شمس باللون الأسود قامت برفعها على رأسها.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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Dağılın teyzesi geldi 🤘🏻😏

A post shared by Hande Erçel (@handemiyy) on

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