هاندة أرتشيل تشارك متابعيها بصورة مع ابنتها

شاركت

هاندة أرتشيل

جلسة تصوير جديدة مع ابنتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

ورفعت

شعرها منسدلا إلى الوراء بعمله كحكة بطريقة انسيابية ناعمة مع ترك بعض الخصلات منسدلة على وجهها، وهو ما أبرز من أنوثتها بشكل كبير.

وأبرزت





فيما اختارت

إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من الماكياج؛ حيث اختارت ان تبرز جمال عينيها بالآي لاينر والآي شادو والماسكارا، مع وضع اللون الكشمير الفاتح كأحمر شفاه.فيما اختارت هاندة ارتشيل ارتداء إكسسوارات ناعمة، حيث تزينت قرطين ناعمين باللون الفضي، مع اسوارة ناعمة بنفس اللون، ونظارة شمس باللون الأسود قامت برفعها على رأسها.