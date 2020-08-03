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رياضة

داخل النادي الأهلي.. شاهد أحدث ظهور لـ أيمن أشرف

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:11 م
ايمن اشرف
ايمن اشرف
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مصطفى كرم
شارك أيمن اشرف لاعب النادي الأهلي جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أيمن أشرف بالصورة من داخل النادي الأهلي وعلق عليها قائلا: " اللهم أصلحني رغمًا عني".


وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن تعود الأندية للتدريبات مع اخذ جميع الإجراءات الاحتياطية  .



ومن المقرر ان تبدأ منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 6 أغسطس القادم بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطيه لسلامة اللاعبين.

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