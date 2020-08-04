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رياضة

قبل إعلان الصفقة رسميا.. آري بابل يظهر بقميص نادي الزمالك

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:17 ص
آري بابل
آري بابل
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حسام الحارتي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو منسوب للأنجولي  أري بابل ، لاعب فريق أول أغسطس الأنجولي، أثناء ظهوره بقميص الزمالك قبل إعلان الصفقة بشكل رسمي من قبل مسئولي القلعة البيضاء .

ومن المفترض ان ينضم الأنجولي أري بابل لصفوف نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة لدعم صفوف الفريق وفقا لتصريحات مسئولي نادي الزمالك بإنهاء التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية .

ونجح مسئولو نادي الزمالك في حسم التعاقد مع الأنجولي آرى بابل نجم نادى أول أغسطس الأنجولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بأفضل العناصر الممكنة .

ونجح أرى بابل فى خطف الأنظار إليه بشدة خلال الموسم الكروي الجاري بعد ظهوره اللافت مع فريقه أول أغسطس بمنافسات دوري أبطال أفريقيا؛ وهو الأمر الذى أدى إلى دخول الزمالك فى مفاوضات قوية معه من أجل حسم التعاقد معه، خاصة بعدما نال اللاعب إعجاب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض.
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