قبل إعلان الصفقة رسميا.. آري بابل يظهر بقميص نادي الزمالك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو منسوب للأنجولي أري بابل ، لاعب فريق أول أغسطس الأنجولي، أثناء ظهوره بقميص الزمالك قبل إعلان الصفقة بشكل رسمي من قبل مسئولي القلعة البيضاء .
ومن المفترض ان ينضم الأنجولي أري بابل لصفوف نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة لدعم صفوف الفريق وفقا لتصريحات مسئولي نادي الزمالك بإنهاء التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية .
ونجح مسئولو نادي الزمالك في حسم التعاقد مع الأنجولي آرى بابل نجم نادى أول أغسطس الأنجولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بأفضل العناصر الممكنة .