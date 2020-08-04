قبل إعلان الصفقة رسميا.. آري بابل يظهر بقميص نادي الزمالك

ونجح أرى بابل فى خطف الأنظار إليه بشدة خلال الموسم الكروي الجاري بعد ظهوره اللافت مع فريقه أول أغسطس بمنافسات دوري أبطال أفريقيا؛

وهو الأمر الذى أدى إلى دخول الزمالك فى مفاوضات قوية معه من أجل حسم التعاقد معه، خاصة بعدما نال اللاعب إعجاب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض.