أخبار الرياضة.. آري بابل فى الزمالك.. والأهلي يصعد "الفيراري" ويؤجل تجديد عقد فايلر

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :





أعلن آري بابل، لاعب فريق أول أغسطس الأنجولي، توقيعه رسميا على عقود انضمامه إلى نادي الزمالك بداية من الموسم الجديد.





