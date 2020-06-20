أخبار الرياضة.. آري بابل فى الزمالك.. والأهلي يصعد "الفيراري" ويؤجل تجديد عقد فايلر

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
أعلن آري بابل، لاعب فريق أول أغسطس الأنجولي، توقيعه رسميا على عقود انضمامه إلى نادي الزمالك بداية من الموسم الجديد.
أستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي تصعيد شادي رضوان لاعب فريق الشباب مواليد 2001 إلى الفريق الأول.
يحسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي موقفه النهائي مع القلعة الحمراء في الساعات القليلة المقبلة سواء بتجديد تعاقده لموسمين إضافيين أو الإخطار بالاكتفاء بالبقاء حتى نهاية الموسم الحالي.
تحفظت أندية الدورى الممتاز على استئناف بطولة الدورى الممتاز الموسم الجاري ووضعت شروطا قاسية أمام اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني في الاجتماعات الأخيرة بمقر الجبلاية بالجزيرة.
كشف محمود سعد، المدير الفني لاتحاد كرة القدم المصري، آخر تطورات حالته الصحية، بعد تعافيه مؤخرا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
أعلن نادي ليفربول إضافة شعارين جديدين إلى قميص الفريق الأول لكرة القدم انطلاقا من دوره الاجتماعي ودعم الأقليات التي تعاني من الظلم والتنمر.
فشلت محاولات فينتشينزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، لبث مباريات مسابقة الدوري الإيطالي مجانا.