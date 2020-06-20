فشل محاولات بث مباريات الدوري الإيطالي مجانا

فشلت محاولات فينتشينزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، لبث مباريات مسابقة الدوري الإيطالي مجانا.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، أن هيئة المنافسة الإيطالية، رفضت محاولات وزير الرياضة الإيطالي، لبث مباريات الكالتشيو مجانا.

وأضافت الصحيفة، أن رفض هيئة المنافسة لمحاولات وزير الرياضة، جاء بسبب عدم الإضرار بمصالح القنوات الحاصلة على حقوق البث.

وتابعت الصحيفة " أنه سيسمح لقناة الدولة " Rai"" ببث ملخص مباريات مسابقة الكالتشيو.

وتعود مباريات الدوري الإيطالي اليوم السبا، قبل توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث يلتقي اليوم، تورينو مع بارما وفيرونا مع كالياري.





يذكر أن مباريات الدوري الإيطالي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد في المدرجات.