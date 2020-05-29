تعرف على أولى مباريات الدوري الإيطالي بعد العودة





يأتي هذا القرار لتعود الحياة لكرة القدم الإيطالية، بعد أن عانت البلاد بأكملها من تفشي فيروس كورونا ، والذي خلف العديد من الضحايا ممتدًا لعالم الساحرة المستديرة.





وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي اليوم الجمعة، بعد اجتماع مع الأندية العشرين، أن منافسات الدوري ستستأنف في العشرين من شهر يونيو، بالمباريات المؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين من الكالتشيو، والتي لم تُلعب في شهر مارس الماضي.





وستقام المباريات الأربعة أتالانتا - ساسولو ، فيرونا - كالياري ، إنتر - سامبدوريا ، تورينو - بارما، في يومي 20، 21 يونيو، على أن تعلن مواعيدهما بالتحديد في الأيام المقبلة.





وكانت رابطة الدوري قد قررت استنئاف مباريات بطولة كأس إيطاليا في الثالث عشر من شهر يونيو، على أن تقام المباراة النهائية في السابع عشر من الشهر نفسه.

أعلن وزير الرياضة الإيطالي، أمس الخميس، عن عودة منافسات دوري كرة القدم، في العشرين من شهر يونيو القادم، بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.