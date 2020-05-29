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رياضة

كيف أصيب محمود سعد بـ كورونا.. و موقف قيادات اتحاد الكرة

الجمعة 29/مايو/2020 - 01:55 م
محمود سعد
محمود سعد
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عبدالله هشام
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة محمود سعد المدير الفني للجبلاية بفيروس كورونا المستجد . 

وكانت اصابة محمود سعد بعد بذله مجهودا كبيرا في الاونة الاخيرة في ملف المدربين العالقين في الخارج وعودتهم الي البلاد وكان مشرفا عليهم . 

ووفقا مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة فإن اسرة الدكتور محمود سعد تبذل جهدا كبيرا لمحاولة نقله الي أحد المستشفيات الخاصة ليكون تحت العلاج بعدما فشل في توفير مكان لإستقباله . 


وقرر عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة أنه تمت الاستعانة بـ البوابات المطهرة علي مدخل مقر الجبلاية لتعقيم الافراد قبل الدخول وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا . 

الا ان المسؤولين في وزارة الصحة اخبروا اتحاد الكرة بأن البوابات المطهره لا تؤدي دورا فعلا في الاجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء العالمي كما يستلزم الحصول علي موافقة الجهة الادارية المختصة والمتمثلة في وزارة الشباب والرياضة من خلال اجاراءات ادارية 

وعلي جانب اخر اكد عزمى مجاهد ان محمود سعد اجتاز مرحلة الخطر واصبحت حالته الصحية مستقرة وبدأ التنفس بشكل طبيعي وسيعود لحالته الطبيعية في وقت قريب 

ورفضت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة فرض الحجر الصحي علي العاملين بالجبلاية لانه يتم بشكل يومي ودورى تعقيم المبني بجانب قلة عدد الموظفين المتواجدين طبقا لتعليمات وزارة الصحة  . 
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