بعد إصابته بـ كورونا.. اتحاد الكرة: محمود سعد تجاوز مرحلة الخطر

كشف عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة فى اتحاد الكرة آخر المستجدات بشأن الحالة الصحية للدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية بعد إصابته بفيروس كورونا.





قال عزمى مجاهد فى تصريحات خاصة لصدى البلد: "الدكتور محمود سعد عدى مرحلة الخطر وحالته الصحية مستقرة والحمد لله والطاقم الطبي نجح فى اجتيازه المرحلة الصعبة".





أضاف: "الدكتور محمود سعد تخطي مرحلة الأعراض الخاصة بفيروس كورونا من التهاب الحلق والسخونية ويتنفس بشكل طبيعي وسيعود إلى حالته الطبيعية عن قريب.





يذكر أن اتحاد الكرة أصدر بيانا رسميا منذ قليل جاء على النحو التالي.



جاءت نتائج التحاليل التي أجريت للدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم إيجابية بالنسبة لإصابته بفيروس كورونا، وذلك في أعقاب مخالطته عددا من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن.





ومن المقرر أن يخضع الدكتور محمود سعد لبروتوكول العلاج مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسميا في مواجهة الفيروس.





وأكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد أن إصابة المدير الفني وغم أنها جاءت من خارج الاتحاد، إلا أنه تم اتخاذ كافة اجراءات الوقاية داخل مبنى الاتحاد منذ بداية أزمة انتشار الفيروس ، وتم الاطمئنان على جميع العاملين بالاتحاد بموجب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.



