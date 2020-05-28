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رياضة

بعد تأكد إصابته بـ كورونا.. خالد الغندور: أتمنى من الجميع الدعاء لـ محمود سعد بالشفاء

الخميس 28/مايو/2020 - 12:54 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
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عمرو ابوبكر
حرص خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، على مؤازرة محمود سعد، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، بعد إصابته بفيروس كورونا. 

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "محمود يا سعد يا وش السعد ده كان صوت جمهور الزمالك في الملعب.

وأضاف خالد الغندور "من هنا أتمنى من الجميع الدعاء لكابتن محمود بالشفاء العاجل، وأتمنى من الله شفاء كل مريض".

وتأكدت إصابة محمود سعد، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، بفيروس كورونا بعد إجراء مسحة كاملة، ويخوض الآن رحلته العلاجية.

وأكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أنه تم إجراء محاولات من جانب أسرة الدكتور محمود سعد، المدير الفني لاتحاد الكرة؛ لنقله إلى أحد المستشفيات الخاصة ليكون تحت العلاج إثر تأكد إيجابية عينة الإصابة بفيروس كورونا.


وقال المصدر ذاته إن محاولات نقله إلى أحد المستشفيات باءت بالفشل بسبب عدم توافر مكان لاستقباله وتلقى العلاج اللازم.

ولفت إلى أن الدكتور محمود سعد يخضع لبروتوكول علاج قام أحد الأطباء، وأكد ضرورة اتباعه من أجل التعافى من فيروس كورونا.
بعد تأكد إصابته بـ كورونا.. خالد الغندور: أتمنى من الجميع الدعاء لـ محمود سعد بالشفاء
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