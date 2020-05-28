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رياضة

اتحاد الكرة يرفض الحجر الصحي 14 يوما بعد إصابة محمود سعد .. تفاصيل

الخميس 28/مايو/2020 - 04:20 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسري غازي
رفضت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني فكرة فرض الحجر الصحى لمدة ١٤ يوما على العاملين فى مقر الجبلاية بالجزيرة.

وقال مصدر مطلع داخل إتحاد الكرة إن اللجنة الخماسية استندت فى رفض إخضاع العاملين بمقر الجبلاية للحجر الصحى الى انه يجرى بشكل يومي تعقيم مقر الجبلاية فى الجزيرة فضلا عن قلة إعداد الموظفين المتواجدين فى إطار اتباع إرشادات وزارة الصحة الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف، أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اكتفت باخضاع المخالطين للدكتور محمود سعد الذى تأكدت إصابته بفيروس كورونا إلى عمل مسح كورونا من أجل الاطمئنان عليهم.
يذكر أن إتحاد الكرة أصدر بيانا رسميا منذ قليل جاء على النحو التالي..

جاءت نتائج التحاليل التي أجريت للدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم إيجابية بالنسبة لإصابته بفيروس كورونا، وذلك في أعقاب مخالطته عددا من المدربين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى أرض الوطن.

ومن المقرر أن يخضع الدكتور محمود سعد لبروتوكول العلاج مع اتخاذ جميع الإجراءات المتبعة رسميا في مواجهة الفيروس.

وأكد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد أن إصابة المدير الفني ورغم أنها جاءت من خارج الاتحاد، إلا أنه تم اتخاذ كافة اجراءات الوقاية داخل مبنى الاتحاد منذ بداية أزمة انتشار الفيروس ، وتم الاطمئنان على جميع العاملين بالاتحاد بموجب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

واتحاد كرة القدم إذ يعلن ذلك فإنه يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمن بالشفاء على الدكتور محمود سعد وجميع مصابي الفيروس اللعين وأن يحفظ بلادنا وأبناء شعبنا من كل سوء.
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