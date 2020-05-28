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رياضة

بعد إصابة محمود سعد بـ كورونا.. مفاجأة بشأن البوابة المطهرة في مقر اتحاد الكرة

الخميس 28/مايو/2020 - 10:11 ص
محمود سعد
محمود سعد
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يسري غازي
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مفاجأة بشأن استخدام مسئولي الاتحاد البوابة المطهرة فى مقر الجبلاية بالجزيرة.

كانت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى قررت الاستعانة بـ"البوابة المطهرة"، ووضعها على أبواب مقر الجبلاية بحيث يتم تعقيم أى فرد يدخل مقر اتحاد الكرة، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وقال المصدر إن مسئولى اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تلقوا إشعارا من المسئولين فى وزارة الصحة بأن البوابة المطهرة لا تؤدي دورا فعالا فى الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.


وأضاف: "التعاقد من جانب مسئولي اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة للاستعانة بالبوابة المطهرة يستلزم الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة والمتمثلة فى وزارة الشباب والرياضة من خلال إجراءات إدارية عديدة".


ولفت إلى أنه سيتم التركيز خلال قادم الأيام، خاصة بعد إصابة الدكتور محمود سعد، المدير الفني لاتحاد الكرة، بالفيروس على تطبيق الإجراءات الاحترازية بصرامة داخل مبنى الجبلاية وتعقيم المبنى.
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