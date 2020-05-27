بعد تأكد إصابته بكورونا.. محاولات لنقل محمود سعد إلى مستشفى خاص





وتعرض الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم لوعكة صحية طارئة ألمت به في أعقاب استقباله للمدربين الرياضيين العائدين من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ضمن العالقين خارج الوطن جراء الأزمة التي خلفها انتشار فيروس كورونا، وقام بمتابعة حالته الصحية الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية الذي أجرى له كافة الاختبارات للاطمئنان عليه، وفي انتظار صدور نتائجها رغم تحسن حالة المدير الفني للاتحاد.

وقال المصدر ذاته إن محاولات نقله إلى أحد المستشفيات باءت بالفشل بسبب عدم توافر مكان لاستقباله وتلقى العلاج اللازم..





ولفت إلى أن الدكتور محمود سعد يخضع إلى بروتوكول علاج قام أحد الأطباء وأكد ضرورة اتباعه من أجل التعافى من فيروس كورونا.

أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة انه تم إجراء محاولات من جانب اسرة الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة لنقله إلى أحد المستشفيات الخاصة ليكون تحت العلاج إثر تأكد إيجابية عينة الإصابة بفيروس كورونا.