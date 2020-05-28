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رياضة

رسميا.. الحكومة الإيطالية توافق على عودة الدوري الإيطالي 20 يونيو

الخميس 28/مايو/2020 - 08:08 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلنت الحكومة الإيطالية بشكل رسمي موافقتها على استئناف بطولة الدوري الإيطالي "الكالشيو" بعد الاجتماع الذي عقد مساء اليوم مع رئيس اتحاد كرة القدم، وتوقف النشاط في مارس الماضي؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتم الاتفاق على استئناف من مسابقة الكأس في يوم 13 من يونيو المقبل، والدوري يوم 20 من نفس الشهر

وأشار الاتحاد الإيطالي في وقت سابق أنهم عازمين على إنهاء منافسات الموسم الجاري يوم 20 أغسطس، على أن يبدأ الموسم المقبل يوم 21 سبتمبر المقبل.

يذكر أن الدوري الإيطالي تم إيقافه في شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت معظم الفرق المشاركة في الدوري الإيطالي قد وافقت على عودة البطولة بالإجماع، بسبب الحاجة إلى سيولة مالية من شركات البث التليفزيوني لمواجهة الأزمة الحالية.

وكان يوفنتوس متصدرًا لجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 63 نقطة، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي لاتسيو بفارق نقطة وحيدة.
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