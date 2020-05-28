رسميا.. الحكومة الإيطالية توافق على عودة الدوري الإيطالي 20 يونيو

وأشار الاتحاد الإيطالي في وقت سابق أنهم عازمين على إنهاء منافسات الموسم الجاري يوم 20 أغسطس، على أن يبدأ الموسم المقبل يوم 21 سبتمبر المقبل.





يذكر أن الدوري الإيطالي تم إيقافه في شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وكانت معظم الفرق المشاركة في الدوري الإيطالي قد وافقت على عودة البطولة بالإجماع، بسبب الحاجة إلى سيولة مالية من شركات البث التليفزيوني لمواجهة الأزمة الحالية.



