الاتحاد الإيطالي يحدد أواخر أغسطس لإنهاء الموسم الحالي من الكالتشيو





وأكد مسئولو الاتحاد الإيطالي نيتهم إكمال الموسم بشكل طبيعي ، وذلك في اجتماع عن طريق الهاتف، بعد تحديد موعد الاجتماع بينهم وبين الحكومة لبحث مصير الدوري.





وأشار الاتحاد الإيطالي، أنهم عازمين على إنهاء منافسات الموسم الجاري يوم 20 أغسطس، على أن يبدأ الموسم المقبل يوم 21 سبتمبر المقبل.





يذكر أن الدوري الإيطالي قد تم إيقافه في شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وكان يوفنتوس متصدرًا لجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 63 نقطة، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي لاتسيو بفارق نقطة وحيدة.

أكد الإتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عزمه على استكمال الموسم الحالي 2019-2020 من الكالتشيو، والتي توقف بسبب تفشي فيروس كورونا.