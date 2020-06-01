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رياضة

رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم تكشف مواعيد مباريات الكالتشيو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:07 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، منذ قليل، عن موعد مباريات الكالتشيو، بعد عودة النشاط الكروى مرة أخرى الشهر الحالي.

كانت رابطة الدوري الإيطالي، أعلنت عودة منافسات الكالتشيو، للنشاط مرة أخرى، في العشرين من شهر يونيو الحالي، بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشرت رابطة الدوري الإيطالي جدول مواعيد مباريات السيريا إي، بعد عودته للنشاط، حيث من المقرر أن تقام 4 مباريات مؤجلة من الجولة 25 في العشرين من شهر يونيو، على أن تنطلق منافسات الجولة السابعة والعشرين، في الثاني والعشرين من شهر ذاته.

وتقام باقي مباريات الدوري الإيطالي، بدءًا من الجولة 27، وحتى نهاية الدوري بجولته الـ 38 في الثالث والعشرين من شهر يوليو، بشكل مكثف، حيث تلعب المباريات على مدار الأسبوع، باستثناء 5 أيام فقط خلال الفترة من يوم 20 يونيو، وحتى 23 يوليو.

يذكر أن الدوري الإنجليزي يعود للنشاط في السابع عشر من شهر يونيو، بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا.
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