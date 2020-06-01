رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم تكشف مواعيد مباريات الكالتشيو





كانت رابطة الدوري الإيطالي ، أعلنت عودة منافسات الكالتشيو، للنشاط مرة أخرى، في العشرين من شهر يونيو الحالي، بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





ونشرت رابطة الدوري الإيطالي جدول مواعيد مباريات السيريا إي ، بعد عودته للنشاط، حيث من المقرر أن تقام 4 مباريات مؤجلة من الجولة 25 في العشرين من شهر يونيو، على أن تنطلق منافسات الجولة السابعة والعشرين، في الثاني والعشرين من شهر ذاته.





وتقام باقي مباريات الدوري الإيطالي، بدءًا من الجولة 27، وحتى نهاية الدوري بجولته الـ 38 في الثالث والعشرين من شهر يوليو، بشكل مكثف، حيث تلعب المباريات على مدار الأسبوع، باستثناء 5 أيام فقط خلال الفترة من يوم 20 يونيو، وحتى 23 يوليو.





يذكر أن الدوري الإنجليزي يعود للنشاط في السابع عشر من شهر يونيو، بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا