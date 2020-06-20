اليوم.. الدوري الإيطالي يعود من جديد بمواجهتين مؤجلتين

تعود عجلة الدوري الإيطالي "الكالتشيو" للدوران من جديد مساء اليوم، السبت، خلف الأبواب المغلقة ووسط إجراءات صحية مشددة وبروتوكول صارم، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذى أدي إلى توقف المباريات منذ 9 مارس الماضى.
وتستأنف منافسات الدوري الإيطالي بمواجهتين مؤجلتين من منافسات الجولة الخامسة والعشرين، حيث يلتقى تورينو مع ضيفه بارما، المقرر إقامتها في السابعة والنصف من مساء اليوم، على ملعب "أولمبيكو دي تورينو"، فيما يستضيف هيلاس فيرونا نظيره كاليارى، في العاشرة إلا ربع مساءا على ملعب "مارك أنتونيو بينتجودي".
كما تقام مباراتين مؤجلتين من نفس الجولة غدا الأحد، حيث يلتقى أتالانتا مع ساسولو، وانتر ميلان مع سامبدوريا. فيما تنطلق منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي بدءا من الاثنين المقبل 22 يونيو، إذ يلتقي يوفنتوس مع بولونيا، فيورنتينا مع بريشيا ويحل ميلان ضيفا على ليتشي، أما يوم الثلاثاء يلتقي سبال مع كالياري وجنوى مع بارما وتورينو مع أودينيزي، ثم انتر ميلان مع ساسولو وروما مع سامبدوريا، ولاتسيو مع أتلانتا يوم الأربعاء.
وعادت منافسات كرة القدم من جديد في إيطاليا مؤخرا، بمواجهات الدور نصف النهائي لبطولة الكأس، حيث تأهل يوفنتوس لمواجهة نابولى في المباراة النهائية على حساب فريقى ميلان وإنتر ميلان على الترتيب، قبل أن ينجح فريق الجنوب في التتويج باللقب للمرة السادسة فى تاريخه، بعد فوزه على نظيره اليوفى بركلات الجزاء الترجيحية 4-2 بعد أن انتهى الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.
ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي، خلال الموسم الحالى، برصيد 63 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، صاحب الوصافة برصيد 62 نقطة، بعد مرور 26 جولة.