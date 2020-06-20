اليوم.. الدوري الإيطالي يعود من جديد بمواجهتين مؤجلتين

أخبار التوك شو| رد ناري من سامح شكري على وزير الخارجية الإثيوبي بشأن سد النهضة.. أول تعليق من الصحة على زيادة الإصابات بالفيروس..سمك السلمون لا يسبب الإصابة بكورونا