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رياضة

فرصة برشلونة ضعيفة.. بيكيه: ريال مدريد الأقرب للتتويج بالدوري الإسباني

السبت 20/يونيو/2020 - 04:29 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
في تصريح غريب، أكد جيرارد بيكيه، مدافع نادي برشلونة، اليوم السبت، أن نظيره نادي ريال مدريد هو الأقرب للتتويج ببطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

تصريح بيكيه أتى بعد تعادل الفريق الكتالوني أمام إشبيلية سلبيًا، في قمة الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم"لا ليجا".

وقال بيكيه في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة:"سيكون من الصعب جدا الفوز بالدوري الإسباني هذا الموسم، ريال مدريد لن تضيع منه الكثير من النقاط مثلما شاهدنا في أول جولتين."

وأضاف:" شاهدنا ريال مدريد في المباراتين السابقتين ومن الصعب أن يخسروا أي نقطة."

يذكر أنه ومع تعادل برشلونة أمام إشبيلية، إلا أنه مازال متصدرًا لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، الذي ستسنح له الفرصة لمقاسمة البارسا الصدارة عندما يلاقي ريال سوسيداد صاحب المركز الرابع غدًا الأحد.
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