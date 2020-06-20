فرصة برشلونة ضعيفة.. بيكيه: ريال مدريد الأقرب للتتويج بالدوري الإسباني





تصريح بيكيه أتى بعد تعادل الفريق الكتالوني أمام إشبيلية سلبيًا، في قمة الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم"لا ليجا".





وقال بيكيه في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة:"سيكون من الصعب جدا الفوز ب الدوري الإسباني هذا الموسم، ريال مدريد لن تضيع منه الكثير من النقاط مثلما شاهدنا في أول جولتين."





وأضاف:" شاهدنا ريال مدريد في المباراتين السابقتين ومن الصعب أن يخسروا أي نقطة."





يذكر أنه ومع تعادل برشلونة أمام إشبيلية، إلا أنه مازال متصدرًا لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، الذي ستسنح له الفرصة لمقاسمة البارسا الصدارة عندما يلاقي ريال سوسيداد صاحب المركز الرابع غدًا الأحد.