ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على فالنسيا

أسينسيو كتب عودته بعد الهدف الذي سجله بتقديم أسيست رائع للهداف كريم بنزيمة الذي استقبل كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة صعبة على حارس فالنسيا ليكتفي بمشاهدة الكرة في شباكه.



