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رياضة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على فالنسيا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:34 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق ريال مدريد فوزا عريضا على مضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو"، فى ختام منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

وجاء هدف التقدم من توقيع الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 61 من تمريرة من البلجيكي إيدين هازارد لينفرد بنزيما بالمرمى مسجلا الهدف في شباك سيلين.

وأحرز ماركو أسينسيو الهدف الثاني بعد نزوله بديلا بلحظات بعد توغل الظهير الأيسر ميندي على حدود منطقة الجزاء ليرل كرة عرضية سددها أسينسيو من لمسة واحدة على يسار سيلسن. 

أسينسيو كتب عودته بعد الهدف الذي سجله بتقديم أسيست رائع للهداف كريم بنزيمة الذي استقبل كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة صعبة على حارس فالنسيا ليكتفي بمشاهدة الكرة في شباكه. 

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 62 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة صاحب الصدارة بـ64 نقطة، بينما تجمد رصيد فالنسيا في المركز الثامن بـ 43 نقطة.

وجاء ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد كاملا كالاتي: 

1- برشلونة 64 نقطة

2- ريال مدريد 62 نقطة

3- إشبيلية 51 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 49 نقطة

5- خيتافي 47 نقطة

6- ريال سوسيداد 47 نقطة

7- فياريال 44 نقطة

8- فالنسيا 43 نقطة

9- غرناطة 42 نقطة

10- أتلتيك بيلباو 39 نقطة

11- أوساسونا 35 نقطة

12- ليفانتي 35 نقطة

13- ديبورتيفو ألافيس 35 نقطة

14- أوساسونا 35 نقطة

15- ديبورتيفو ألافيس 32 نقطة

16- إيبار 27 نقطة

17- سيلتا فيجو 26 نقطة

18- ريال مايوركا 25 نقطة

19- إسبانيول 24 نقطة

20- ديبورتيفو ليجانيس 23 نقطة



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