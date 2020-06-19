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رياضة

ريال مدريد يواصل ملاحقة برشلونة على الصدارة بثلاثية في شباك فالنسيا ..فيديو

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق ريال مدريد فوزا عريضا على مضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "ألفريدو دى ستيفانو"، فى ختام منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد استحوذ على الكرة منذ بداية المباراة إلا أن التهديد الحقيقي للفريق الملكي ظهر في الدقيقة 12 عن طريق النجم البلجيكي إدين هازارد بعد انفراده بمرمى فالنسيا إلا أن حارس "الخفافيش" يتألق ويبعد الكرة.

رفضت تقنية الفيديو الـ"VAR"، احتساب هدف سجله رودريجو مورينو، مهاجم فالنسيا، فى شباك فريق ريال مدريد، بالدقيقة 21 من زمن اللقاء، بداعي التسلل.


ومع نهاية الشوط الأول، نشط فريق ريال مدريد، عن طريق نجمه البلجيكى إيدن هازارد، الذى هدد مرمى الخفافيش كثيرا، ولكن كانت الهجمات المرتدة لفريق فالنسيا، تمثل خطورة كبيرة على شباك الحارس تيبو كورتوا.


وجاء هدف التقدم من توقيع الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 61 من تمريرة من البلجيكي إيدين هازارد لينفرد بنزيما بالمرمى مسجلا الهدف في شباك سيلين.

وأحرز ماركو أسينسيو الهدف الثاني بعد نزوله بديلا بلحظات بعد توغل الظهير الأيسر ميندي على حدود منطقة الجزاء ليرل كرة عرضية سددها أسينسيو من لمسة واحدة على يسار سيلسن. 

أسينسيو كتب عودته بعد الهدف الذي سجله بتقديم أسيست رائع للهداف كريم بنزيمة الذي استقبل كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة صعبة على حارس فالنسيا ليكتفي بمشاهدة الكرة في شباكه. 

وجاء تشكيل ريال مدريد: 

تيبو كورتوا - فيرلاند ميندى - سيرخيو راموس - رفائيل فاران - داني كارفخال - كاسيميرو - توني كروس - فيدي فالفيردي - لوكا مودريتش - إدين هازارد - كريم بنزيما. 

تشكيل فالنسيا: 

ياسبر سيلسين - خوسيه جايا - إيلكيم مانجالا - هوجو جيامون - دانييل فاس - كارلوس سولير - داني باريخو - جيوفري كوندوجوبيا - فيران توريس - رودريجو مورينو - ماكسيمليانو جوميز.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 62 نقطة في المركز الثاني خلف برشلونة صاحب الصدارة بـ64 نقطة، بينما تجمد رصيد فالنسيا في المركز الثامن بـ 43 نقطة.

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