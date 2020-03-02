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رياضة

بيكيه: واجهنا أسوأ نسخة لـ ريال مدريد في الشوط الأول

الإثنين 02/مارس/2020 - 03:35 ص
جيرارد بيكيه
جيرارد بيكيه
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محمد رشاد
علّق مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، على الهزيمة التي تعرض لها فريقه في مباراة الأمس أمام ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني.

وسقط برشلونة أمام ريال مدريد بهدفين دون رد، في سانتياجو برنابيو، بالجولة السادسة والعشرين.

وقال بيكيه في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "في الشوط الأول سيطرنا على المباراة، واجهنا في ذلك الشوط أسوأ نسخة لريال مدريد في برنابيو منذ سنوات عديدة، ولكن في الشوط الثاني عادوا من جديد وفي لقطة مؤسفة سجلوا الهدف الأول".

وأضاف: "لا أقصد انتقاد ريال مدريد عندما قلت أسوأ نسخة لهم، كل شخص لديه مشاكله، لسنا على ما يرام أيضًا، كنا قادرين على التسجيل إذا استفدننا من الفرص التي حصلنا عليها في الشوط الأول، كانت الأمور ستختلف إذا سجلنا هدفًا أو اثنين في ذلك الشوط".

وواصل: "لقد تأثرنا بالهزيمة ولكن الأمور لم تنتهِ بعد، مازال هناك مباريات كافية في الدوري للفوز به".

واستكمل: "نحن نعرف أهمية المباراة والحصول على النقاط، لو كنا حققنا الفوز اليوم كانت ستكون خطوة مهمة، يجب أن نركز على التحسين".
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