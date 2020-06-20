ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة.. فرصة ذهبية لـ ريال مدريد

اختتمت أمس الجمعة، منافسات اليوم الأول من الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم"ليجا"، حيث لعبت 3 مباريات.
وأقيمت مباراتان في الساعة السابعة والنصف، حيث واجه فريق فياريال نظيره نادي غرناطة وفاز عليه بهدف نظيف، بينما تعادل ليجانيس مع ريال مايوركا في صراع المؤخرة بهدف لكل فريق.
وفي قمة الجولة الثلاثين، فرض التعادل السلبي نفسه على أحداث مباراة فريقي إشبيلية وبرشلونة، ليمنح الفريق الأندلسي، نادي ريال مدريد فرصة ذهبية لمشاركة نادي برشلونة للصدارة، عندما يواجه نادي ريال سوسيداد غدًا الأحد.
وجاء ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة كالآتي:
1- برشلونة 65 نقطة
2- ريال مدريد 62 نقطة
3- إشبيلية 52 نقطة
4- أتلتيكو مدريد 49 نقطة
5- خيتافي 47 نقطة
6- ريال سوسيداد 47 نقطة
7- فياريال 47 نقطة
8- فالنسيا 43 نقطة
9- غرناطة 42 نقطة
10- أتلتيك بيلباو 39 نقطة
11- ليفانتي 35 نقطة
12- ديبرتيفو ألافيس 35 نقطة
13- أوساسونا 35 نقطة
14- ريال بيتيس 34 نقطة
15- بلد الوليد 33 نقطة
16- إيبار 28 نقطة
17- سيلتا فيجو 27 نقطة
18- ريال مايوركا 26 نقطة
19- إسبانيول 24 نقطة
20- ديبورتيفو ليجانيس 24 نقطة