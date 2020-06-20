ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل برشلونة.. فرصة ذهبية لـ ريال مدريد

اختتمت أمس الجمعة، منافسات اليوم الأول من الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم"ليجا"، حيث لعبت 3 مباريات.





وأقيمت مباراتان في الساعة السابعة والنصف، حيث واجه فريق فياريال نظيره نادي غرناطة وفاز عليه بهدف نظيف، بينما تعادل ليجانيس مع ريال مايوركا في صراع المؤخرة بهدف لكل فريق.





وفي قمة الجولة الثلاثين، فرض التعادل السلبي نفسه على أحداث مباراة فريقي إشبيلية و برشلونة ، ليمنح الفريق الأندلسي، نادي ريال مدريد فرصة ذهبية لمشاركة نادي برشلونة للصدارة، عندما يواجه نادي ريال سوسيداد غدًا الأحد.









1- برشلونة 65 نقطة