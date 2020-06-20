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رياضة

الطبيب نصحني بالعودة للعمل.. المدير الفني لاتحاد الكرة يتحدث لأول مرة بعد شفائه من كورونا

السبت 20/يونيو/2020 - 02:37 م
محمود سعد
محمود سعد
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يسري غازي
كشف محمود سعد، المدير الفني لاتحاد كرة القدم المصري، آخر تطورات حالته الصحية، بعد تعافيه مؤخرا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


وقال محمود سعد، في تسجيل صوتي: "أحب أطمئن جميع الناس الذين وقفوا بجانبي وقت الشدة، أن نتيجة التحاليل التي ظهرت أمس، أكدت سلامتي تماما".


وأضاف:" الطبيب نصحني بالعودة إلى العمل، وممارسة حياتي، بشكل طبيعي".


كان اتحاد كرة القدم المصري، أعلن شفاء محمود سعد، المدير الفني للجبلاية، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مطلع يونيو الجاري.


يذكر أن وزارة الشباب والرياضة سمحت للأندية باستئناف تدريباتها، بداية من اليوم، السبت، استعدادا لعودة مسابقة الدوري 25 يوليو المقبل.
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