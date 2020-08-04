في عيد ميلادها.. أول ظهور لـ فيدرا على الشاشة العربية مع مصطفى قمر في كليب سكة العاشقين.. وشقيقها تزوج من أنغام

تحتفل اليوم، الثلاثاء الموافق 4 أغسطس،

حيث كان والدها يعمل هناك.

ولدت في الكويت،

2- عملت مع شركة شانيل المختصة بعالم الأزياء كمصممة وموديل.



3- أقامت والدتها في القاهرة بعد أن غادرت الكويت، واستقرت في القاهرة مع والدتها بعد أن أكملت دراستها في الولايات المتحدة الأمريكية.

4- كان أول ظهور لها على الشاشة العربية خلال كليب «سكة العاشقين» للفنان مصطفى قمر عام 1994.











5- تزوجت مرتين، الأولى من المخرج سامح الباجوري الذي توفي بمرض السرطان، والثانية من شقيقه المخرج هادي الباجوري عام 2004.









