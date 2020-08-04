في عيد ميلادها.. أول ظهور لـ فيدرا على الشاشة العربية مع مصطفى قمر في كليب سكة العاشقين.. وشقيقها تزوج من أنغام

تحتفل اليوم، الثلاثاء الموافق 4 أغسطس، الفنانة فيدرا (الشهيرة بـ فرح) بعيد ميلادها، حيث ولدت في مثل هذا اليوم عام 1970، وتعد واحدة من أبرز الفنانات العربيات اللاتى تألقن فى عالم الفن المصرى سواء كممثلة أو مخرجة لبعض الكليبات، ونستعرض فيما يلي أبرز المعلومات عنها:
1- اسمها الحقيقي فيدرا أحمد علي، وهي أردنية الجنسية، وولدت في الكويت، حيث كان والدها يعمل هناك.
2- عملت مع شركة شانيل المختصة بعالم الأزياء كمصممة وموديل.
3- أقامت والدتها في القاهرة بعد أن غادرت الكويت، واستقرت في القاهرة مع والدتها بعد أن أكملت دراستها في الولايات المتحدة الأمريكية.
4- كان أول ظهور لها على الشاشة العربية خلال كليب «سكة العاشقين» للفنان مصطفى قمر عام 1994.
5- تزوجت مرتين، الأولى من المخرج سامح الباجوري الذي توفي بمرض السرطان، والثانية من شقيقه المخرج هادي الباجوري عام 2004.
6- هي أخت من نفس الأم فقط للموزع الموسيقي الكويتي فهد الشلبي، الزوج الأسبق للفنانة أنغام.