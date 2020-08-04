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مرأة

من بينها اللوز المنقوع.. أفضل الأطعمة الصحية لوجبة الإفطار

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 09:26 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
لا يزال هناك ارتباك حول ما يجب أن يتناوله المرء في الصباح، حيث يفضل البعض تناول اللوز منقوعًا، بينما يميل آخرون لشرب كوب من الشاي أو القهوة لبدء نشاط يومهم، ولكن ما هو أفضل طعام يمكن تناوله في الصباح؟


تقترح أخصائية التغذية نمامي أغاروال، بدلًا من تناول وجبة ثقيلة، أن يبدأ الفرد يومه بأطعمة خفيفة ولكن مغذية.


في مدونتها كتبت Nmami Life، أن البقاء جائعًا لفترة طويلة أو تناول أي شيء بعد الاستيقاظ ليس أفضل شيء للقيام به "يحتاج الجسم والأعضاء الداخلية والأجزاء الأخرى المختلفة إلى وقت للاستيقاظ وبدء عملياتهم بعد ساعات طويلة من الراحة. لهذا السبب، لا ينصح بالبقاء جوعًا أو معدة فارغة لفترة طويلة بعد الاستيقاظ".
 

لذا يوصي خبراء الصحة بأنه من الأفضل أن تبدأ يومك ببعض الماء الدافئ أو وجبة خفيفة صغيرة لتحفيز عملية التمثيل الغذائي الخاصة بك.


إليك بعض الأطعمة التي يجب عليك الاعتماد عليها، وفقًا لخبير التغذية.


اللوز المنقوع
يمكن أن يمنحك اللوز المنقوع جرعة من الفيتامينات والمعادن الصحية والأساسية. يعزز النقع طوال الليل من قيمتها الغذائية.


بعد فترة صيام طويلة، من الجيد تناول 5 إلى 10 لوز لأنه يمنحك التغذية من أجل بداية صحية ويحسن أيضًا الشبع طوال اليوم.


يقال إن قشر اللوز البني يحتوي على التانين الذي يمنع امتصاص العناصر الغذائية، لذلك إذا قمت بنقع اللوز، فإن القشر يخرج بسهولة ويسمح للجوز بتحرير جميع العناصر الغذائية بحرية.


التمر
 تحتوي التمر أيضًا على مجموعة من الألياف القابلة للذوبان التي تجذب الماء إلى المسار الهضمي ، مما يجعلها ضرورية لنظام هضمي صحي، يساعد ذلك أيضًا في علاج مشاكل الإمساك وعسر الهضم.


يمكن أن يعالج المحتوى العالي من البوتاسيوم الموجود في التمور اضطراب المعدة والإسهال.


إن البذور السوداء الصغيرة صحية بشكل جيد ومصدر للبروتين الكامل لأنها تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، وهي معبأة بالأحماض الدهنية الأساسية والمغنيسيوم والحديد وفيتامينات ب.


انقع ملعقة صغيرة من هذه البذور الفائقة في الماء طوال الليل وتناولها في الصباح أو أضفها إلى العصائر أو زينها في وعاء الإفطار السريع مع الفواكه الطازجة.


بابايا
من الجيد تناول البابايا على معدة فارغة في الصباح الباكر لأنه يحتوي على خصائص تنظيف ويساعد على تنظيف معدتك، إنه ممتاز لحركة الأمعاء السلسة والعادية.


تجنب تناول أي شيء بعد تناول البابايا لمدة ساعة على الأقل، يمكن خفض الكوليسترول السيئ، الذي يعد مقدمة لأمراض القلب، إذا تم استهلاك البابايا.
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