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مرأة

ستخدع أي لص.. 6 أماكن لإخفاء مقتنياتك الثمينة أثناء السفر

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:28 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
في بعض الأحيان يمكن أن يكون توافر النقود في متناول يدك في المنزل أمرًا مريحًا للغاية، لكن السؤال هو أين تحتفظ بها حال السفر، وكيف لا تمكن اللصوص من العثور عليها، ينطبق نفس المبدأ على المجوهرات أو البطاقات الإضافية التي لا تستخدمها على أساس يومي لحمايتها من السرقة ، وربما لديك بالفعل أماكن إخفاء مفضلة لتحمي نفسك من السرقة ، ولكن هل هي آمنة كما تريدها أن تكون؟  

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وفقًا لموقع Bright Side إليك قائمة بأفضل الأماكن لإخفاء الأموال والمقتنات الثمينة من السرقة في جميع أنحاء المنزل. 

1. ضعي مجوهراتك داخل كيس بلاستيكي وقومى بإخفائها في وعاء بسائل أو كريم. 

2. يمكنك إستخدام عصارات الفواكه فتوجد بها مساحة كبيرة لشيء ثمين، فقط لا تنسَ إخراجها قبل صنع العصير.

3. ضع مقتنياتك الثمينة داخل زجاجة شامبو أو بلسم للشعر، قد تكون فكرة جيدة أيضًا عندما تكون في إجازة خارج المنزل.

4.  بدلًا من وضع الأشياء المهمة داخل الأرز أو الدقيق يمكنك استخدام زجاجات الألبان الفارغة. 

5. ضعى النقود في سلة المهملات ، وقومي بتغطيتها بورق ووضع أكياس قمامة عادي، الورقة تجعلها تبدو وكأنها سلة فارغة.

6. يوجد مكان آخر جيد للاختباء داخل مقبض الفرشاة ويمكنك استخدام حذائك الرياضي القديم.
ستخدع أي لص.. 6 أماكن لإخفاء مقتنياتك الثمينة أثناء السفر
ستخدع أي لص.. 6 أماكن لإخفاء مقتنياتك الثمينة أثناء السفر
ستخدع أي لص.. 6 أماكن لإخفاء مقتنياتك الثمينة أثناء السفر
ستخدع أي لص.. 6 أماكن لإخفاء مقتنياتك الثمينة أثناء السفر
ستخدع أي لص.. 6 أماكن لإخفاء مقتنياتك الثمينة أثناء السفر
ستخدع أي لص.. 6 أماكن لإخفاء مقتنياتك الثمينة أثناء السفر
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