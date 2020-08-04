ستخدع أي لص.. 6 أماكن لإخفاء مقتنياتك الثمينة أثناء السفر





وفقًا لموقع Bright Side إليك قائمة بأفضل الأماكن لإخفاء الأموال والمقتنات الثمينة من السرقة في جميع أنحاء المنزل.

2. يمكنك إستخدام عصارات الفواكه فتوجد بها مساحة كبيرة لشيء ثمين، فقط لا تنسَ إخراجها قبل صنع العصير.





4. بدلًا من وضع الأشياء المهمة داخل الأرز أو الدقيق يمكنك استخدام زجاجات الألبان الفارغة.



6. يوجد مكان آخر جيد للاختباء داخل مقبض الفرشاة ويمكنك استخدام حذائك الرياضي القديم.