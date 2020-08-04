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مرأة

استغني عنها فورا.. علامات بفرشاة الشعر تؤكد عدم صلاحيتها

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:16 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
قد يطلب منك طبيب الأسنان تغيير فرشاة الأسنان كل بضعة أشهر لحماية صحة الأسنان ونظافتها، فلماذا لا تطبق نفس المنطق للعناية بالشعر وفرشاة الشعر.


يواصل معظم الناس تنظيف فرشاة شعرهم من وقت لآخر لإضفاء حياة جديدة عليها، واستخدامها لبعض الوقت، لكن ما لا يعرفونه هو أنه في حين أن الفرشاة نفسها قد تبدأ في الظهور وكأنها فرشاة جديدة، فإن الشعيرات تتآكل وتصبح قاسية وغير فعالة مع مرور الوقت، مما يتسبب في أنواع مختلفة من مشاكل فروة الرأس.




ابحث عن جزيئات الأوساخ والشعر العالقة بين الشعيرات، تذكر أن الغرض من الفرشاة هو الحفاظ على بساطتك والحفاظ عليها نظيفة، فعندما تستخدم واحدة أصبحت قديمة وقذرة، فأنت تضر بشعرك كثيرًا. 


يقول الخبراء إنه يجب أن تضع في اعتبارك أيضًا أن الشعر العالق في الشعيرات يمكن أن يضر الشعر في فروة الرأس، عن طريق سحب المزيد من الكتل والتسبب في ترقق الشعر.


ومع مرور الوقت، يمكن أن تصبح فرشاة الشعر المتسخة أرضًا خصبة للغبار والعث والبكتيريا وحتى الخميرة، لذلك فإن التنظيف الشامل أمر لا بد منه.


لتنظيف فرشاة الشعر، يجب استخدام صودا الخبز البسيطة والماء والشامبو المعتدل وفرشاة الأسنان لإخراج الجسيمات الأجنبية من الشعيرات بلطف. 


تأكد من وجود رغوة كافية قبل شطفها، وبقدر ما يتعلق الأمر بفرشاة الشعر، فإنه يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك مقدار استخدامك للفرشاة وعدد مرات تنظيفها.


ومن الناحية المثالية، يجب تغيير الفرشاة كل ستة أشهر أو مرة واحدة كل عام، احترس من تفكك الشعيرات، عادةً ما تبدأ في الانفصال وتؤذي فروة رأسك عند تنظيف الفرشاة.
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