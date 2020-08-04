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ديني

3 أعمال بسيطة تدخل الجنة.. البحوث الإسلامية يكشف عنها

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 10:14 ص
3 أعمال بسيطة تدخل
3 أعمال بسيطة تدخل الجنة.. البحوث الإسلامية يكشف عنها
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يارا زكريا
كشف مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف عن ثلاث أعمال تدخل الجنة، وهي واردة في حديث صحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-. 

وقال " البحوث الإسلامية" عبر صفحته الرسمية بموقع" فيسبوك" إن هذه الأعمال هي: المحافظة على الصلاة المكتوبة، تحريم الحرام، وتحليل الحلال.

واستشهد مجمع البحوث بالأزهر بما جاء في صحيح الإمام مسلم من أن النعمان بن قوقل جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله: أربع إذا صليت المكتوبة، واحرمت الحرام وأحللت الحلال، أأدخل الجنة؟، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم- " نعم".


في سياق متصل، كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية التابع للأزهر الشريف ، عن عمل يعد سببًا لدخول الجنة والنجاة من النار، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك». 

وقال «مركز الأزهر»، إن إطعام الطعام قُربة لله -عز وجل- رتَّب عليها الإسلام الجنة، والنجاة من النار، لافتًا: « تتأكد هذه القربة في أيام عشر ذي الحجة الفاضلة؛ لإدخال السُّرور على قلوب المسلمين».

واستدل الأزهر العالمي للفتوى بقوله - صلى الله عليه وسلم-: « وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ»، [أخرجه الترمذي]، وقوله - عليه الصلاة والسلام-: «اتّقُوا النّارَ ولَو بشِقّ تَمرَة»، [متفق عليه].


وأرشد القرآن والسنة النبوية إلى بعض الأعمال الصالحة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، ويغفر بها الذنوب ويرفع الدرجات، ويرصد «صدى البلد» منها 10 أعمال:-

1-  الحرص على أداء الصلوات الخمس في وقتها
2- الاستغفار يكفر الذنوب ويوسع الرزق ويدخل الجنة
3- الصّدقةُ تطفئ غضب الله وتمحو الخطيئة
4- الصيام من مكفرات الذنوب ولا يعرف أجره إلا الله
5- التسامح والعفو من مكفرات الذنوب ودليل على التقوى
6- الحج يكفر الذنوب ويرَجَعَ الحاج منه كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
7- تفريج كربة عن مؤمن، وعون الضعيف لها أجر كبير عند الله
8- أداء الأمانة وصدق الحديث وحسن الجوار يحبها الله
9- أحب الكلام إلى الله «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
‌10- أحب العباد إلى الله أحسنهم خلقًا
11- حب سورة الإخلاص، ودليل ذلك: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِـ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»، فَلَمَّا رَجَعُوا ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «سَلُوهُ لأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟، فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ» (متفق عليه).


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