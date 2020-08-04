3 أعمال بسيطة تدخل الجنة.. البحوث الإسلامية يكشف عنها

وأرشد القرآن والسنة النبوية إلى بعض الأعمال الصالحة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، ويغفر بها الذنوب ويرفع الدرجات، ويرصد «صدى البلد» منها 10 أعمال:-





1- الحرص على أداء الصلوات الخمس في وقتها

2- الاستغفار يكفر الذنوب ويوسع الرزق ويدخل الجنة

3- الصّدقةُ تطفئ غضب الله وتمحو الخطيئة

4- الصيام من مكفرات الذنوب ولا يعرف أجره إلا الله

5- التسامح والعفو من مكفرات الذنوب ودليل على التقوى

6- الحج يكفر الذنوب ويرَجَعَ الحاج منه كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

7- تفريج كربة عن مؤمن، وعون الضعيف لها أجر كبير عند الله

8- أداء الأمانة وصدق الحديث وحسن الجوار يحبها الله

9- أحب الكلام إلى الله «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

‌10- أحب العباد إلى الله أحسنهم خلقًا

11- حب سورة الإخلاص، ودليل ذلك: عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ، وَكَانَ يَقْرَأُ لأَصْحَابِهِ فِي صَلاَتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِـ «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»، فَلَمَّا رَجَعُوا ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «سَلُوهُ لأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟، فَسَأَلُوهُ فَقَالَ: لأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ» (متفق عليه).



