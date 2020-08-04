3 أعمال بسيطة تدخل الجنة.. البحوث الإسلامية يكشف عنها

كشف مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف عن ثلاث أعمال تدخل الجنة، وهي واردة في حديث صحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-.
وقال " البحوث الإسلامية" عبر صفحته الرسمية بموقع" فيسبوك" إن هذه الأعمال هي: المحافظة على الصلاة المكتوبة، تحريم الحرام، وتحليل الحلال.
واستشهد مجمع البحوث بالأزهر بما جاء في صحيح الإمام مسلم من أن النعمان بن قوقل جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله: أربع إذا صليت المكتوبة، واحرمت الحرام وأحللت الحلال، أأدخل الجنة؟، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم- " نعم".