وزير التعليم يوضح تفاصيل نجاح امتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مصر استطاعت استكمال العام الدراسي لكل طلاب المراحل الدراسية المختلفة، وذلك على مستوى التعليم العالي والفني.









وأضاف الدكتور طارق شوقي، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة امتحان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، أن تلك العملية كانت وفقا لمنظومة كبيرة من منظومة التقييم ومشروعات بحثية لكل سنوات النقل ما فيها الشهادة الإعدادية.









وأوضح أنه تم عمل امتحانات منزلية للمواد غير المضافة للمجموع في المدارس الحكومية والدولية، وتم الوصول إلى الطلاب المصريين في الخارج من خلال الامتحانات الأون لاين والمشروعات البحثية.









وأكد أنه تم عمل امتحانات إلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مشيرًا إلى أن الوزارة تودع هذا العام الدراسي الاستثنائي في ظل تفشي ومواجهة فيروس كورونا، رغم كل ما واجهته الدولة المصرية.