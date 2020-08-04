طارق شوقي: الحكومة خرجت 30 طالبا من الأوائل من 39

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن عدد أوائل الثانوية العامة 39 طالبا وطالبة، منهم 30 طالبا من المدارس الحكومية المصرية، و9 من المدارس الخاصة واللغات.





وتابع الدكتور طارق شوقي، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة امتحان شهادة اتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، أن نسبة النجاح في المدارس الحكومية للثانوية العامة وصلت85.4% ، والرسمي للغات 87%، والمدارس الخاصة بالمصروفات 72%، والمدارس الخاصة لغات 90%.





واوضح ان الثانوية المنزلية والخدمية وصلت نسبة النجاح فيها 57%، مشيرًا الى ان تلك النسب تؤثر في التنسيق لدخول الجامعات.





واشار الى ان عدد الطلاب الحاصلين على المجموع من 100% الى 95% العام الماضي كان 17.3%، بينما هذا العام سجلت 18%.



