وزير التربية والتعليم: نسبة النجاح بالثانوية العامة لهذا العام 81.5%

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن هناك 601280 طالبا حضر امتحانات الثانوية العامة، والناجحون 490 ألفا و322، ونسبة النجاح العامة لهذا العام 81.5% وهى أعلى من العام السابق.









وأضاف الدكتور طارق شوقى، خلال كلمته المذاعة اليوم، الثلاثاء، أن نسبة النجاح للبنين 79.9 حوالى 80%، والبنات تفوقن عليهم حيث بلغت نسبتهن 82.9 حوالى 83%، ومقارنة بالأعوام السابقة منذ تطبيق نظام السنة الواحدة عام 2016- 2017 كانت نسبة النجاح 72%.









وأشار إلى أن 2017 -2018 كانت نسبة النجاح 74%، بينما نيبة نجاح 2018- 2019 تصل إلى 78.%، وهذا العام 81.5%، ورغم الظروف الاستثنائية إلا أن الامتحانات تمت على خير ونسبة النجاح أعلى من العام الماضى.