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وزير التربية والتعليم: نسبة النجاح بالثانوية العامة لهذا العام 81.5%

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 11:15 ص
صدى البلد
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ريهام فيكتور
قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن هناك 601280 طالبا حضر امتحانات الثانوية العامة، والناجحون 490 ألفا و322، ونسبة النجاح  العامة لهذا العام 81.5% وهى أعلى من العام السابق.


وأضاف الدكتور طارق شوقى، خلال كلمته المذاعة اليوم، الثلاثاء، أن نسبة النجاح للبنين 79.9 حوالى 80%، والبنات تفوقن عليهم حيث بلغت نسبتهن 82.9 حوالى 83%، ومقارنة بالأعوام السابقة منذ تطبيق نظام السنة الواحدة عام 2016- 2017 كانت نسبة النجاح 72%.


وأشار إلى أن 2017 -2018 كانت نسبة النجاح 74%، بينما نيبة نجاح 2018- 2019 تصل إلى 78.%، وهذا العام 81.5%، ورغم الظروف الاستثنائية إلا أن الامتحانات تمت على خير ونسبة النجاح أعلى من العام الماضى.
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