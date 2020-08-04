مفيش كتب ورقية.. طارق شوقي: استخدام التعليم الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة هذا العام

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لأهالى طلاب الثانوية العامة فى نظامها الجديد، أن الوزارة حاليا تعد مكتبات من الدروس الإلكترونية ستكون متاحة فى هذا العام القادم، مشيرا إلى أنه سيكون بها كتب تفاعلية كثيرة جدا ومحتوى رقمى على منصة إدارة التعلم التى سيتم الإعلان عنها على أجهزة التابلت.





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وقال "شوقى"، خلال المؤتمر الصحفى الخاص باعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 ، إن هذا العام لن يتم طباعة كتب ورقية للمرحلة الثانوية لكل الطلاب من العام الأول إلى الثالث الثانوى، حيث إن لديهم أدوات إلكترونية وقدرة على الدخول إلى المنصة.





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