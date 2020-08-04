مفيش كتب ورقية.. طارق شوقي: استخدام التعليم الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة هذا العام

أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لأهالى طلاب الثانوية العامة فى نظامها الجديد، أن الوزارة حاليا تعد مكتبات من الدروس الإلكترونية ستكون متاحة فى هذا العام القادم، مشيرا إلى أنه سيكون بها كتب تفاعلية كثيرة جدا ومحتوى رقمى على منصة إدارة التعلم التى سيتم الإعلان عنها على أجهزة التابلت.
وأضاف أنه سيتم استبدالها بمحتوى رقمى غزير، لافتا إلى أن هناك نظام تقييم ومحتوى جديدا معتمدا من الوزارة وعلى أعلى مستوى، مشيرا إلى أنه على من يتم الضغط عليه من قبل الدروس الخصوصية أن لا يستجيب لهذا لأنه سيكون له تأثير على الأداء فى الامتحانات المقبلة.