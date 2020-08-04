بسبب كورونا.. تراجع أسعار النفط اليوم الثلاثاء

تراجعت أسعار النفط اليوم، الثلاثاء، وسط بواعث قلق من أن موجة جديدة من إصابات كوفيد-19 في أنحاء العالم قد تنال من تحسن في الطلب على الوقود وسط إغلاقات شاملة أشد صرامة، وفي وقت يعمد فيه منتجون كبار إلى زيادة الإمدادات.

















وكانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة أربعة سنتات بما يعادل 0.1% إلى 40.97 دولار للبرميل، في حين نزلت عقود خام برنت 11 سنتا أو 0.3 % لتسجل 44.04 دولار للبرميل.









يأتي التراجع بعد أن صعد غرب تكساس 1.8 بالمائة وبرنت 1.5% أمس، الاثنين، بفضل بيانات أفضل من المتوقع للنشاط الصناعي في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة أظهرت خروج المصانع من أسوأ التداعيات المبكرة لجائحة فيروس كورونا.



