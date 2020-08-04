ألغاز وأسرار.. الآثار تتحدث عن برنامج تعليم اللغة الهيروغليفية للأطفال

قالت الدكتورة رشا كمال، مدير ادارة التنمية الثقافية بوزارة الآثار، إن الوزارة تهدف لتعليم اللغة الهيروغليفية للأطفال من سن 9 الى 12 سنة وهذا قبل ان يرتبط بأي شئ آخر مثل الانترنت.





وتابعت الدكتورة رشا كمال، خلال حوارها في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن الوزارة تحاول ان تعمل على تعديل المفاهيم والسلوكيات عند الاطفال قبل ان يتعرضوا لاي عناصر خارجية تؤثر في تكوين سلوكهم.





واضافت ان برنامج تعليم الهيروغليفية معدة بشكل يتناسب مع الأطفال وبرامج شيقة، لافتة الى ان الاطفال انجذبوا للبرنامج جدا وتفاعلوا مع تعلم اللغة لانها مليئة بكثير من الالغاز والاسرار بالنسبة لهم.





واشارت الى ان كثير من الاطفال شاركوا في برنامج تعلم اللغة الهيروغليفية، مؤكدة على ان الوزارة تقوم بعمل برامج لتضم كافة الشرائح والفئات العمرية المختلفة.



