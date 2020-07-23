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أحمد مجدي: ترجمة جوجل اللغة الهيروغليفية شرف للمصريين.. فيديو

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:15 م
الإعلامي أحمد مجدي
الإعلامي أحمد مجدي
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محمود محسن
قال الإعلامي أحمد مجدي إن شركة جوجل العالمية طرحت إمكانية ترجمة اللغة الهيروغليفية إلى العربية والإنجليزية، بعد حوالي 200 عام من فك رموز حجر رشيد.

وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الأسبوع أن عددا من وسائل الإعلام العالمية أكدت أنه سيكون هناك برامج تعمل على ترجمة اللغة الهيروغليفية، مؤكدا أن هذا يعد شرفا لأي مصري. 

وتابع مقدم برنامج آخر الأسبوع أن تلك الترجمة سيكون لها دور في الحفاظ على حضارتنا وتراثنا، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك ضرورة لتعلم أساس اللغة الهيروغليفية في المدارس. 

وأعلنت شركة جوجل عن إطلاق أداة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لفك رموز الهيروغليفية المصرية إلى اللغتين العربية والإنجليزية.
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