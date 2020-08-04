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سيارات

تعرف على أماكن 10 مدارس لتعليم فن قيادة السيارات في مصر

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 01:22 م
مدارس لتعليم فن قيادة
مدارس لتعليم فن قيادة السيارات في مصر
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اشرف عطية
يحرص دائما محبي قيادة السيارات على البحث عن أفضل وأقرب الأماكن لتعليم فن قيادة السيارات، وفي هذا السياق نعرض عليكم أماكن 10 مدارس لتعليم فن قيادة السيارات في مصر . 

1- مدرسة رع لتعليم القيادة - مصر الجديدة:
دروس القيادة تتم على سيارة كيا سبارك للـmanual، وسيارة تويوتا كورولا للأوتوماتيك و الكورس مكون من 5 حصص، مدة الحصة ساعة و40 دقيقة لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة مقر المدرسة في 4 ش فهمي منشية البكري أو الاتصال على: 0222575200

2- إيزي كار لتعليم قيادة السيارات مدينة نصر:
دروس القيادة تتم على سيارة فيرنا للتعليم الـmanual، وسيارة شيفورليه أوبترا للتعليم الأوتوماتيك الكورس مكون من 5 حصص لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة مقر المدرسة في شارع علي أمين امتداد مصطفى النحاس أو الاتصال على: 0224017704

3- أكاديمية نور لتعليم القيادة:
دروس القيادة في أكاديمية نور تتم على فيرنا أو سبرانزا أو لانوس الكورس مكون من 10 حصص مدة الحصة ساعة لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة مقر المدرسة في شارع النصر بميدان رابعة، أو الاتصال على: 0224023305

4- فرست كار - المعادي :
دروس القيادة في فرست كار تتم على سيارات 128 أو فيرنا أو لانوس كما أنه يوجد مدربة خاصة للسيدات الكورس مكون من 5 حصص مدة كل منهما ساعة ونصف لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة مقر المدرسة بأرض البصري بالمعادي أو الاتصال على 01113038581.

5- رع لتعليم القيادة - المعادي:
دروس القيادة تتم على سيارة كيا سبارك للـmanual و سيارة تويوتا كرولا للأوتوماتك الكورس مكون من 5 حصص لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة مقر المدرسة في 101 شارع 9 أو الاتصال على: 0223586400.

6- طه لتعليم القيادة - وسط البلد :
دروس القيادة  تتم على سيارات 128 أو فيرنا للتعليم الـmanual ولانسر أو سيراتو للتعليم الأوتوماتيك هناك ثلاث كورسات بمدرسة طه لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة مقر المدرسة في ميدان التحرير أو الاتصال على: 0225757497.

7- نور كار - وسط البلد :
دروس القيادة تتم على سيارات 128 أو فيرنا للـ manual ولانسر للأوتوماتك الكورس يتكون من 6 حصص مدة الحصة ساعة لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة المقر بـ 172 ميدان التحرير أو الاتصال على: 01005593239.

8- أمون لتعليم القيادة - الهرم :
دروس القيادة تتم على سيارة باست و الكورس بأمون مكون من 12 حصة لمزيد من التفاصيل مكنكم زيارة المقر في عمارات منتصر أو الاتصال على: 0235877354.

9- رع لتعليم القيادة - الجيزة:
دروس القيادة تتم على سيارة كيا سبارك للـmanual و سيارة تويوتا كرولا للأوتوماتيك الكورس بمدرسة رع مكون من 5 حصص لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة مقر المدرسة في 25 شارع الجيزة أو الاتصال على: 0235727400.

10- دريم كار - المنيل :
يتم تعليم القيادة على سيارة 128 و هناك إمكانية طلب سيدة للتدريب لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة المقر بشارع سعيد ذو الفقار بالمنيل، أو الاتصال على : 0225327335.


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