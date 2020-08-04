صراع الصدارة وغياب نجم الأهلي.. أبرز ملامح عودة الدوري السعودي بعد غياب 160 يومًا





ويستعرض صدى البلد أبرز الإحصائيات التي تخص عودة الدوري السعودي:.









صراع اللقب





يشتعل الصراع بين فريقي الهلال والنصر في الدوري ، حيث يحتل الفريق الأزرق المركز الأول برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأخير حيث نجح الأول في إقتناص الصدارة قبل التوقف ، وهو الفريق الأكثر تحقيقا للانتصارات برصيد 15 فوزا ، والأقوى هجوما بتسجيل 52 هدفا والأقل خسارة بواقع هزيمة وحيدة.









ويتبقى 8 جولات من عمر الدوري السعودي ويمتلك فريق النصر فرصة ذهبية في القفز نحو الصدارة حيث يلتقي فريق الهلال في الجولة 23 مما يجعل المباراة نقطة فارقة في المنافسة على اللقب.









وستكون مهمة حامل اللقب النصر محفوفة بالمخاطر أيضا في مبارياته التي تبدأ بمواجهة الهلال ثم الخروج لمواجهة أبها ثم استضافة الوحدة والخروج لمواجهة التعاون ثم استضافة العدالة، ويلعب الفريق ضد الفيحاء ثم يحل ضيفا على الاتحاد ويختتم الدوري بمواجهة الاتفاق.







بينما يتبقى أمام الهلال في بطولة الدوري بضع عقبات ومباريات صعبة وحاسمة تبدأ بالخروج لمواجهة النصر ثم استضافة الفتح أحد أطراف صراع الهروب من الهبوط، ثم الخروج لمواجهة العدالة ثم مواجهة آخرى نارية خارج الديار أمام الأهلي، كما يستضيف بعدها الفيصلي والحزم، ويحل ضيفا على الوحدة ثم يستضيف الشباب في ديربي أخير.





المنافسة على هداف الدوري





يشهد الدوري السعودي صراعا جديد على لقب الهداف حيث يأتي لاعب النصر عبدالرزاق حمدالله في صدارة الهدافين برصيد 18 هدفا ، ويأتي خلفه جوميز لاعب الهلال برصيد 14 هدفا ، بينما سجل لاعب أهلي جدة السعودي 13 هدفا ويأتي المالي نياكاتي لاعب الوحدة أخيرًا برصيد 12 هدفا.





مستر أسيست



