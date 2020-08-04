صراع الصدارة وغياب نجم الأهلي.. أبرز ملامح عودة الدوري السعودي بعد غياب 160 يومًا

تطل علينا الحياة من جديد مرة أخرى بعودة الدوري السعودي
اليوم، وذلك بعد غياب استمر حوالي 160 يوما منذ انتشار جائحة كورونا 14 مارس 2020 وسط إجراءات إحترازية مشددة والتي تتضمن عدم عودة الجمهور بجانب وصول الفريق الواحد بعدة حافلات بدلًا من حافلة واحدة لمنع التزاحم والحفاظ على أرواح اللاعبين.
ويستعرض صدى البلد أبرز الإحصائيات التي تخص عودة الدوري السعودي:.
صراع اللقب
يشتعل الصراع بين فريقي الهلال والنصر في الدوري ، حيث يحتل الفريق الأزرق المركز الأول برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأخير حيث نجح الأول في إقتناص الصدارة قبل التوقف ، وهو الفريق الأكثر تحقيقا للانتصارات برصيد 15 فوزا ، والأقوى هجوما بتسجيل 52 هدفا والأقل خسارة بواقع هزيمة وحيدة.
ويتبقى 8 جولات من عمر الدوري السعودي ويمتلك فريق النصر فرصة ذهبية في القفز نحو الصدارة حيث يلتقي فريق الهلال في الجولة 23 مما يجعل المباراة نقطة فارقة في المنافسة على اللقب.
وستكون مهمة حامل اللقب النصر محفوفة بالمخاطر أيضا في مبارياته التي تبدأ بمواجهة الهلال ثم الخروج لمواجهة أبها ثم استضافة الوحدة والخروج لمواجهة التعاون ثم استضافة العدالة، ويلعب الفريق ضد الفيحاء ثم يحل ضيفا على الاتحاد ويختتم الدوري بمواجهة الاتفاق.
بينما يتبقى أمام الهلال في بطولة الدوري بضع عقبات ومباريات صعبة وحاسمة تبدأ بالخروج لمواجهة النصر ثم استضافة الفتح أحد أطراف صراع الهروب من الهبوط، ثم الخروج لمواجهة العدالة ثم مواجهة آخرى نارية خارج الديار أمام الأهلي، كما يستضيف بعدها الفيصلي والحزم، ويحل ضيفا على الوحدة ثم يستضيف الشباب في ديربي أخير.
المنافسة على هداف الدوري
يشهد الدوري السعودي صراعا جديد على لقب الهداف حيث يأتي لاعب النصر عبدالرزاق حمدالله في صدارة الهدافين برصيد 18 هدفا ، ويأتي خلفه جوميز لاعب الهلال برصيد 14 هدفا ، بينما سجل لاعب أهلي جدة السعودي 13 هدفا ويأتي المالي نياكاتي لاعب الوحدة أخيرًا برصيد 12 هدفا.
مستر أسيست
وعلى صعيد صناعة الأهداف، يلمع اسم الثنائي المغربي نور الدين أمرابط نجم النصر الذي صنع 8 أهداف ومواطنه يوسف الجبلي الذي صنع العدد ذاته مع الفيصلي بجانب الإيطالي سباستيان جيوفينكو نجم الهلال الذي صنع 7 أهداف.
معركة البقاء
تاتي معركة البقاء على التواجد في الدوري الممتاز من الصراعات المنتظرة بالدوري السعودي حيث يحتل فريق العدالة المركز الأخير برصيد 17 نقطة ويسبقه ضمك في المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة ، ويدخل هذا الصراع فريق الفتح الذي حصد 19 نقطة فقط كما أن الإتحاد بتاريخه الطويل يبحث عن تجنب شبح الهبوط بعدما حصد 23 نقطة بجانب الحزم الذي حصد 24 نقطة و أخيرًا الفيحاء 27 نقطة.
أزارو على رأس الغائبين
شهد الدوري السعودي عدة تغييرات بعد جائحة كورونا على رأسها رفض بعض اللاعبين البقاء وتمرد النجم الكاميروني لياندرو تاومبا مهاجم التعاون بجانب رفض المغربي وليد أزارو مهاجم الاتفاق السعودي تمديد إعارته من الأهلي المصري.
وتوترت علاقة الأهلي باللاعب دجانيني تافاريس مهاجم الرأس الأخضر ووصلت الحال لشكاوى متبادلة ومطالبة اللاعب بفسخ عقده بجانب الحارس الأردني عامر شفيع مع فريقه الفيحاء إضافة للاعب عبد المجيد السواط الذي أثار أزمة مع فريقه التعاون ، كما رحل أيضا المدرب الإسباني لويس جارسيا عن قيادة فريق الشباب والتونسي ناصيف بياوي عن تدريب العدالة.