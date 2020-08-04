الناجح يرفع إيده.. وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة 2020.. نسبة النجاح 81.4%.. عدد الأوائل 43 طالبا معظمهم بنات.. وحرمان 85 طالبا من دخول الامتحانات لمدة عامين بسبب الغش

- صاحبة المركز الأول للمكفوفين حصلت على مجموع 395.5 درجة
- الإدارة العامة للشئون القانونية تلقت 1074 قضية وشكوى خاصة بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام
اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، وذلك تمهيدًا لإعلانها بجميع مدارس الجمهورية صباح غدً، الأربعاء، بجميع مدارس الجمهورية، في حضور الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، والأستاذ ياسر حسين، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام الامتحانات.
وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن النسبة العامة للنجاح وصلت إلى 81.4%، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل على مستوى الجهورية في جميع الشعب 43 طالبا/طالبة، وحصلت الطالبة صاحبة المركز الأول للمكفوفين على مجموع 395.5 درجة، وفي نظام الدمج التعليمي حصلت الطالبة صاحبة المركز الأول على 407.5 درجة.
أما بالنسبة للطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة بمدارس العلوم والتكنولوجيا (STEM)، فقد حصل الطالب الأول على الشعبة العلمية علوم على مجموع 652.91، وحصل الطالب الأول على الشعبة العلمية رياضيات على مجموع 663.4.
وتابع: "عدد الأوائل للمجموعة العلمية (علوم) بلغ 12 طالبا/طالبة، حيث حصلوا جميعًا على مجموع 410، أما عدد المجموعة العلمية (رياضيات) فكان عدد الطلاب الأوائل 13 طالب/طالبة، حيث حصل 2 طلاب على المركز الأول بمجموع 410، و11 طالبا/طالبة على مجموع 409.5 درجة، أما المجموعة الأدبية فعدد الطلاب 14 طالبا/طالبة، وحصل الطالب صاحب المركز الأول على مجموع 409 درجات، و4 طلاب على مجموع 408 درجات، و9 طلاب على 407.5 درجة".
وقال الوزير إن الإدارة العامة للشئون القانونية تلقت 1074 قضية وشكوى خاصة بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام من محافظات الجمهورية، حيث تم الإبلاغ عنها من جميع القطاعات ولجان السير إلى جانب غرفة العمليات الرئيسية، وكذلك الشكاوى الواردة من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين، وتم فحص القضايا والشكاوى التي تخص 1145 طالبا من طلاب الصف الثالث الثانوي.
وأضاف أن أكثر القضايا والشكاوى الواردة كانت من محافظة الجيزة بإجمالي 120 مخالفة، تليها محافظة المنوفية بإجمالي 94 قضية، ثم محافظة القاهرة بـ84 قضية، وكانت أكثر القضايا تتعلق بحالات الغش عبر التليفون المحمول بإجمالي 450 قضية، ثم الغش والنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإجمالي 41 قضية، وحيازة تليفون محمول 28 قضية.
وأوضح أنه تم توقيع عدة عقوبات على الطلاب المخالفين أثناء الامتحان، حيث تم إلغاء الامتحانات في جميع المواد ولمدة عامين متتاليين لـ 85 طالبا، بالإضافة إلى إحالتهم للنيابة العامة، وتم إلغاء الامتحانات في جميع المواد لمدة عام لـ 214 طالبا، بالإضافة إلى إحالتهم للنيابة العامة، وتم إلغاء امتحان 455 طالبا في مادة واحدة مع السماح لهم بدخول الامتحان بالدور الثاني.
ووجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، التحية والتقدير لكل من شارك في تنظيم امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن شكل الدراسة في العام المقبل خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، معلنًا عن أن الوزارة ستقوم بتوفير العديد من المناهج الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة العام المقبل، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الاستجابة لدعوات الدروس الخصوصية مؤكدًا أنها لن تفيد أبناءهم.
ووجه وزير التربية والتعليم التهنئة لأوائل الثانوية العامة، هذا العام، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية في المستقبل بإذن الله.
أما عن أسماء أوائل الثانوية العامة 2020 فتتمثل فيما يلي:
أوائل علمي علوم:
أحمد سيد برعي.. بني سويف
أحمد عبد الناصر محمد.. أسيوط
أحمد هشام عبد الباسط.. أسيوط
تسنيم محمد حسن.. أسيوط
جورج يسري شحاتة.. أسيوط
رمضان نصحي فهمي.. الدقهلية
روان أحمد عبد المنعم.. القاهرة
شهد محمد إبراهيم.. القليوبية
صلاح الدين صبحي.. البحيرة
مريم محمود أحمد.. الغربية
ياسين أسامة رجب.. سوهاج
أوائل علمي رياضة
عمر محمد عبد السميع.. القليوبية
عمر وائل رامي.. القاهرة
أحمد السعيد محمد.. القاهرة
أحمد يسري عبد الحميد.. البحيرة
أشرف أحمد حامد.. الغربية
أمل ياسر السيد.. القاهرة
جورج إلهامي بشاي.. القاهرة
سهيلة أحمد عبد الحميد.. المنوفية
سلطان يحيى رجب.. الغربية
كريم محمد سعد.. القاهرة
محمد أحمد فوزي.. الدقهلية
محمد خالد فؤاد.. القليوبية
يحيى محمد فرغلي.. الإسكندرية
أوائل الأدبي
علا أحمد سعيد إبراهيم.. القليوبية
أحمد محمود جابر.. القليوبية
حبيبة محمود محمد.. القاهرة
ريموندا أيمن عبده.. القاهرة
شاهيناز أيمن عبد الله.. القليوبية
إسماعيل أنور علي.. أسيوط
آلاء حمدي فؤاد.. القاهرة
آية تامر شوقي.. القاهرة
جومانا محمد الزغبي.. القاهرة
رغدة محمد بيومي.. الإسكندرية
ريهام عماد مسلم.. الشرقية
سهيلة أحمد محمود.. القاهرة
عمر صلاح الدين عبد الحميد.. القاهرة
ندا ياسر جودة.. الإسماعيلية
الأول على المكفوفين: سامية محمد عبد الرحمن من الجيزة
الأول على طلاب الدمج: الزهراء عبد الله أحمد من سوهاج
الأول على طلاب مدارس المتفوقين علمي علوم: محمد يسري عبد الله الصادق من الإسكندرية (برج العرب)، ومن الشعبة الرياضية أحمد مصطفى محمود من الجيزة.