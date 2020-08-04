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أخبار البلد

الرعاية الصحية: 11 وحدة ومركزا تقدم علاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن سرطان الثدي ببورسعيد

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 03:51 م
صدى البلد
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محمد غالي
أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، استمرار فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بـ 11 مركزا صحيا تابعا لفرع الهيئة بمحافظة بورسعيد.


وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، في بيان اليوم، الثلاثاء، أنه إلى جانب الكشف عن أمراض السكر والضغط والسمنة، يتم الكشف عن سرطان الثدي، من خلال مراكز "مصطفى كامل، الجوهرة، شرق النوادي، تعاونيات الزهور، العرب، القابوطي، بحر البقر القديمة، حرفيين بورفؤاد، العلاج الطبيعي، الحي الإماراتي، علي بن أبي طالب"، التابعة لفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد.


وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إنه يتم تقديم  الخدمة الطبية لجميع المواطنين المترددين على جميع الوحدات من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا من السبت إلى الخميس، وتقدم بالمجان دون أى مقابل مادي.


وأضاف السبكي أن جميع الخدمات الطبية المقدمة في المبادرات الرئاسية من خلال الوحدات الصحية التابعة لهيئة العامة الصحية ببورسعيد، حيث تتم في إطار من الخصوصية، لافتًا إلى أن الكشوف الطبية في مبادرة صحة المرأة تتم من خلال فريق طبي من السيدات.


وتابع: "يتم تقديم التوعية الطبية اللازمة والثقافة الصحية بشأن عوامل الخطورة وأهمية الكشف المبكر لتجنب المضاعفات، بالإضافة إلى دعم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة".


وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية أن المبادرات الرئاسية تعكس حرص الدولة المصرية على الارتقاء بصحة المواطن المصري بشكل عام والمرأة المصرية بشكل خاص.


واستطرد: "الكشف المبكر عن الأمراض خاصة المزمنة، يوفر مبالغ مالية كبيرة توجه لعلاجها في مراحل متأخرة".
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