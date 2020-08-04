مرشح التنسيقية يدعو جموع المصريين للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية

دعا عمرو عزت، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على القائمة الوطنية «من أجل مصر» قطاع وسط وشمال وجنوب الصعيد لمجلس الشيوخ 2002، جموع المصريين للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.





وحث "عزت"، في مقطع مصور المواطنين على المشاركة، مستعرضا تاريخه السياسي وخبرته العلمية، مؤكدا على ضرورة دعم الدولة المصرية والمشاركة الإيجابية بانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة يومي 11 و12 من شهر أغسطس الجاري.





وانطلقت الأحد الماضي الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ، بعد إعلان الهيئة الوطنية القائمة النهائية للمرشحين متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم، سواء مستقلين أو أحزابا، بعد انتهاء فترة الطعون الانتخابية أمام محاكم القضاء الإداري.