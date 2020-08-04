AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بحضور محمد سلطان وحسام الزناتي.. سحر عبدالحق تجتمع مع المراقبين الطبيين لـ مباريات الدوري

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 05:23 م
سحر عبدالحق
سحر عبدالحق
Advertisements
يسري غازي
عقدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة و الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية وحسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات اجتماعا مع المراقبين الطبيين المكلفين بالتواجد في مباريات الدوري الممتاز.

كان اتحاد الكرة اعتمد 20 طبيبًا ليتواجدوا في المباريات كمراقبين طبيين لمتابعة تطبيق الإجراءات الطبية في المباريات.

وقال محمد سلطان إن المراقب الطبي سيقوم بالتأكد من سلامة أعضاء الفرق سواء لاعبين أو أجهزة فنية من خلال كشف مسجل به الحالات السلبية والإيجابية بكل فريق .

كما سيتأكد من قياس درجة الحرارة للاعبين والأجهزة الفنية وجميع المتواجدين فى الملاعب بالإضافة إلي التأكد من الحفاظ علي التباعد بين اللاعبين البدلاء وعددهم ٩ لكل فريق والجهاز الفني وعددهم ٦ لكل فريق وتعقيم الملعب والأدوات الرياضية وغرف خلع الملابس وأتوبيسات الفريقين وارتداء جميع المتواجدين داخل الملعب للكمامات سواء اللاعبين البدلاء أو الأجهزة الفنية أو مصوري التلفزيون والتابعين للمؤسسات الصحفية.

وفي حالة عدم التزام اي لاعب أو مدرب بالاجراءات الاحترازية يتم تسجيل ذلك في تقرير المباراة الذي يسلم لإدارة المسابقات لاتخاذ العقوبات المناسبة .

وقالت الدكتورة سحر عبد الحق انه سيتم عقد جلسة مع اللجنة الخماسية وحسام الزناتي والدكتور محمد سلطان من أجل وضع لائحة للعقوبات التي ستنفذ في حالة عدم التزام الفرق بالاجراءات الاحترازية كما أكدت علي أنه سيتم عمل مسحات لمراقبي لجنة المسابقات للاطمئنان علي سلامتهم .

وأضافت أن اللجنة حريصة علي استكمال المسابقة دون اي مشاكل او معوقات وباحترافية ومرونة في التعامل حتي ينتهي الموسم بشكل جيد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا.. اتحاد الكرة يخطر الأندية بـ 9 إجراءات ومحاذير طبية

سحر عبد الحق تكشف عن موعد الإعلان عن جدول الدورى الممتاز

سحر عبد الحق: أول أغسطس الموعد الأقرب لاستئناف الدورى الممتاز

في اليوم الثاني للمسح الطبي.. اتحاد الكرة يعلن عن 6 حالات ايجابية بكورونا

بعد قرار استئناف الدوري.. اتحاد الكرة: إلغاء دخول اللاعبين لغرف خلع الملابس بين شوطي المباراة

بعد الاستقرار على إجراء 5 تغييرات في المباراة .. اتحاد الكرة يبحث تعديل نظام الإنذارات

ترشيحاتنا

رخصة القيادة.. الرسوم والمستندات المطلوبة لاستخراجها من المرور في نفس اليوم

بسبب كليات الهندسة.. بيان عاجل لوزير التعليم العالي بشأن تنسيق القبول بالجامعات الخاصة

وزير التعليم يعقد مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020.. بعد قليل

نشرة الفن.. عمرو دياب ممسكا بـ سيجارة في الساحل الشمالي.. و منى إش إش تعلن اقتراب شفائها من كورونا

للمسافرين من القاهرة إلى دبي.. إجراءات يجب عليك معرفتها حول رحلتك

خطأ في نتيجة طالبة بالثانوية العامة.. والتعليم تحقق

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. مهاجم أودينيزي يرحب بالانضمام للزمالك.. كاسياس يعلن اعتزاله.. برشلونة يطيح بـ 7 لاعبين

ريتشارد باشا مهاجم أودينيزي: لم أهرب من الأهلي.. وأرحب بارتداء قميص الزمالك

ريتشارد باشا مهاجم أودينيزي: هدفي قيادة هجوم منتخب مصر في مونديال 2022

ريتشارد باشا مهاجم أودينيزي: أنا أول ناشئ في تاريخ الأهلي يسجل هاتريك بمرمى الزمالك

عمرو الجنايني يفجر مفاجأة عن عقوبة كهربا بشأن مباراة السوبر

على رأسهم كوتينيو وراكيتيتش.. برشلونة يطيح بـ 7 لاعبين في الميركاتو الصيفي

عودة الدوري السعودي.. ديربي الهلال والنصر الأبرز.. و27 لاعبا يغيبون عن جولة الاستئناف

ريتشارد باشا مهاجم أودينيزي: عبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر.. وطارق حامد ليس مؤذيا

عرض أوروبي يهدد بقاء أليو ديانج في الأهلي

تشيلسي يسعى للتعاقد من مدافع برشلونة

فضلوا الكرة على العلم.. محمد صلاح يصل العالمية رغم فشله في الثانوية.. وميدو يحصل على 64%

اليويفا يعلن قرارا جديدا خاصا بدوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الشوفان في دقائق بـ 6 خطوات

بـ شورت وتوب أبيض.. روبي تتألق بإطلالة لافتة

بـ فستان قصير.. جوهرة تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة من الساحل الشمالي