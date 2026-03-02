قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

أزمة تكليف الفرق الطبية تثير غضب البرلمان .. و 5 نواب يواجهون الحكومة

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

أثارت أزمة تكليف الفرق الطبية، موجة غضب واسعة داخل مجلس النواب، حيث اعتبر نواب أن هذه الأزمة تضع عبئاً غير مبرر على الأطباء، وتؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي خطوة تصعيدية، تقدم 5 نواب بتوجيه أدواتهم البرلمانية لمواجهة الحكومة ومطالبتها بإعادة النظر في هذه التكليفات، حفاظاً على حقوق الفرق الطبية وضمان التزامها بالمهام المقررة قانونياً.


إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لـحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الشؤون الصحية بـمجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة موجّه إلى الحكومة بشأن ما وصفته بالقرارات التعسفية الصادرة عن لجنة التكليف بوزارة الصحة، والتي لا تتماشى مع الاحتياجات الفعلية من الصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائيي العلاج الطبيعي.

وأشارت “ سعيد ” فى بيانها إلى أن دفعة 23 من الصيادلة تعرضت لتأخير في التكليف دام ثلاث سنوات، رغم التصريحات الرسمية المتكررة حول دعم التنمية البشرية والاستثمار في الكوادر الصحية، معتبرة أن الواقع الحالي يعكس غياب سياسات واضحة ومنظمة لآلية تكليف الفرق الصحية.


كما تقدمت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة، بشأن استمرار أزمة تكليف خريجي كليات طب الأسنان، وما ترتب عليها من آثار سلبية جسيمة طالت المسار المهني والتعليمي لآلاف الخريجين.


في السياق ذاته ،تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس النواب ، موجَّه إلى وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن ما وصفته بحالة الجدل والقلق التي تسيطر على خريجي دفعة 2023 بكليات القطاع الطبي، نتيجة تأخر صدور قرارات التكليف الخاصة بهم.

وأكدت النائبة هناء أنيس  في طلبها أن التأخير طال خريجي كليات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، رغم مرور فترة زمنية كافية كان يفترض خلالها إعلان حركة التكليف، الأمر الذي تسبب في حالة من الارتباك المهني والنفسي للخريجين، خاصة في ظل غياب رؤية واضحة حول توقيت وآلية التنفيذ.

كما تقدم النائب حسام خليل عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن؛ غياب التخطيط الزمني والرؤية الواضحة لتكليف خريجي كليات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة والعلوم الطبية.

في حين كما تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي و نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار و وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. أيمن عاشور بشأن تأخر تكليف خريجي كليات طب الأسنان و عدم وضع حلول للحفاظ على مستقبل الأطباء و المهنة.


وأشارت وكيل لجنة القوي العاملة النائبة راوية مختار إلى أنه في ظل تزايد الأعداد بشكل غير مسبوق و أيضا سوء التخطيط في فتح المزيد من كليات طب الأسنان و عدم التنسيق و ربط أعداد الخريجين بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل والقطاع الصحي نجد أننا أمام أزمة حقيقية يجب التدخل وحلها.

تكليف الفرق الطبية مجلس النواب الأطباء النواب الصيادلة الأسنان العلاج الطبيعي

