هل تقبل أضحية تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تكشف مفاجأة





ورد سؤال لمجمع البحوث الإسلامية ، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونه: "أعيش

أنا وإخوتى فى بيت العائلة، ويقوم والدى كل عام بشراء أضحية ويذبحها لنا كلنا فهل يحصل لنا ثواب الأضحية أم نكون مطالبين بالأضحية عن أنفسنا خاصة ونحن متزوجون أنا وإخوتى الثلاثة؟).





وأجاب مجمع البحوث، قائلًا: "يجوز للوالد أن يشترى أضحية وينوى بها أولاده لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه حين سئل: كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّى بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى"، رواه الترمذي.





وأوضح المجمع أن جواز الأضحية عن الأهل مقيدة بشروط نجمعها في الآتي: أن يكون المضحي منفقًا عليهم، أو يشتركون في النفقة بينهم، كما في الأسر الكبيرة، وأن يكون أقارب، وأن يجمعهم مسكن واحد، وأجاز البعض أن يجمعهم مسكن ونفقة وإن لم يكونوا أقارب، كما أجاز البعض أن يكونوا أقارب وإن لم ينفق عليهم المضحي أو يشتركون في النفقة.





وألمح إلى أنه يجوز أن يشتري الوالد الأضحية ويذبحها نيابة عن أولاده ومن يعيشون معه، ونرجو لهم ثواب الأضحية.







