تعرف على عدد حالات كورونا بالأندية قبل أيام من عودة الدورى المصرى

تعود بطولة الدورى المصرى، للإستئناف من جديد، بعد توقفها منذ شهر مارس الماضى، نتيجة تفشى فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الإحترازية لحماية أفراد المنظومة.





وتبدأ المباريات، بمواجهة الزمالك مع فريق المصرى يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة ال١٤ والمؤجلة بين الفريقين، على ستاد برج العرب بالأسكندرية فى تمام الثامنة مسًاء.





وقررت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، إستئناف البطولة، بالمباريات المؤجلة أولًا للفرق، ثم لعب الجولات الأخرى.





وتعرضت معظم فرق الدورى المصرى، لإصابات بفيروس كورونا بين لاعبيها والأجهزة الفنية والإدارية، خلال الفترة الماضية، وتم شفاء عدد كبير من الحالات قبل إستئناف الدورى.





ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، عدد حالات كورونا فى الأندية حتى الأن، قبل يومين من عودة بطولة الدورى، على النحو التالى:-





١- تماثل لاعبى الزمالك والمصرى للشفاء من فيروس كورونا

ضربة البداية لعودة الدورى، ستكون بمواجهة الزمالك والمصرى، يوم الخميس المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، فى مباراة مؤجلة من الجولة ال١٤.





وكان فريقى الزمالك والمصرى، قد تعرضوا لإصابات بفيروس كورونا، بين لاعبيهم وأجهزتهم الفنية والإدارية، ولكنهم تماثلوا للشفاء.





فالزمالك سجل ٦ حالات إصابة بفيروس كورونا مقسمة بين اللاعبين والجهاز الطبى والإدارى، ولكنهم تماثلوا للشفاء.





وسجل فريق المصرى البورسعيدى حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، وتم شفائها.





٢- ثلاث أندية لم تتعرض لإصابات بفيروس كورونا ومستعدة للدورى

نجى ثلاث أندية من أصل ١٨ فريق بمسابقة الدورى، من الإصابة بفيروس كورونا، وهما بيراميدز والجونة وفريق مصر، بعد سلبية جميع المسحات التى خضعوا لها الخاصة بفيروس كورونا .





٣- شفاء لاعبى إنبى والأهلى من الكورونا قبل مواجهة الأهلى

يلتقى فريق إنبى مع الأهلى يوم الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، فى مباراة مؤجلة بين الفريقين من الجولة ال١٥، وتنطلق المباراة فى تمام الثامنة مسًاء.





وكان فريق إنبى قد سجل فى الفترة الماضية، ٤ إصابات بين لاعبيه بفيروس كورونا، ولكنهم حاليًا تماثلوا للشفاء.





بينما سجل النادى الأهلى حالة كورونا واحدة، للاعبه حمدى فتحى، وأظهرت المسحة الطبية اليوم، سلبية النتيجة، ليتأكد شفاء اللاعب ويعود للتدريبات الجماعية للفريق استعدادًا لعودة بطولة الدورى.





٤- يعتبر فريق الإنتاج الحربى هو أكثر نادى تعرض لإصابات بفيروس كورونا، حيث سجل الفريق ١٨ حالة إصابة، ولكن حاليًا أصبح عدد الإصابات ٧ فقط، فى انتظار المسحة الطبية الجديدة التى سيخضع لها الفريق.





5- تعافى مهاجم فريق طلائع الجيش، عمرو جمال، من الإصابة بفيروس كورونا، قبل أيام من عودة الدورى، وجاهز اللاعب للمشاركة مع الفريق بالدورى.





6- ثلاث إصابات للإسماعيلى بكورنا قبل إستئناف الدورى

سجل فريق الإسماعيلى ٣ حالات إصابة بفيروس كورونا، ضمن الجهاز الإدارى للفريق، ليتم عزل الحالات حتى إجراء مسحة طبية أخرى.

وتماثل اللاعب محمد حمدى زكى للشفاء من كورونا، ويستعد للدخول فى التدريبات الجماعية للفريق.





7- وتماثل لاعبى فرق الاتحاد السكندى وأسوان والمقاولون العرب وحرس الحدود ومصر المقاصة، للشفاء من فيروس كورونا قبل أيام من عودة الدورى.





8- تعافى ٤ لاعبين بصفوف طنطا من فيروس كورونا واستمرار إصابة ٣ آخرين، وإجراء مسحة طبية أخرى لمعرفة النتيجة، قبل أيام من إستئناف الدورى.





9- شفاء حالة واحدة لفريق وادى دجلة من فيروس كورونا، واستمرار إصابة ٣ حالات، وتم الخضوع لمسحة طبية للتأكد من شفائهم قبل إستئناف الدورى.



