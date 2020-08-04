تعرف على عدد حالات كورونا بالأندية قبل أيام من عودة الدورى المصرى

تعود بطولة الدورى المصرى، للإستئناف من جديد، بعد توقفها منذ شهر مارس الماضى، نتيجة تفشى فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الإحترازية لحماية أفراد المنظومة.
وتبدأ المباريات، بمواجهة الزمالك مع فريق المصرى يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة ال١٤ والمؤجلة بين الفريقين، على ستاد برج العرب بالأسكندرية فى تمام الثامنة مسًاء.
وقررت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، إستئناف البطولة، بالمباريات المؤجلة أولًا للفرق، ثم لعب الجولات الأخرى.
وتعرضت معظم فرق الدورى المصرى، لإصابات بفيروس كورونا بين لاعبيها والأجهزة الفنية والإدارية، خلال الفترة الماضية، وتم شفاء عدد كبير من الحالات قبل إستئناف الدورى.
ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، عدد حالات كورونا فى الأندية حتى الأن، قبل يومين من عودة بطولة الدورى، على النحو التالى:-
١- تماثل لاعبى الزمالك والمصرى للشفاء من فيروس كورونا
ضربة البداية لعودة الدورى، ستكون بمواجهة الزمالك والمصرى، يوم الخميس المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، فى مباراة مؤجلة من الجولة ال١٤.
وكان فريقى الزمالك والمصرى، قد تعرضوا لإصابات بفيروس كورونا، بين لاعبيهم وأجهزتهم الفنية والإدارية، ولكنهم تماثلوا للشفاء.
فالزمالك سجل ٦ حالات إصابة بفيروس كورونا مقسمة بين اللاعبين والجهاز الطبى والإدارى، ولكنهم تماثلوا للشفاء.
وسجل فريق المصرى البورسعيدى حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا، وتم شفائها.
٢- ثلاث أندية لم تتعرض لإصابات بفيروس كورونا ومستعدة للدورى
نجى ثلاث أندية من أصل ١٨ فريق بمسابقة الدورى، من الإصابة بفيروس كورونا، وهما بيراميدز والجونة وفريق مصر، بعد سلبية جميع المسحات التى خضعوا لها الخاصة بفيروس كورونا .
٣- شفاء لاعبى إنبى والأهلى من الكورونا قبل مواجهة الأهلى
يلتقى فريق إنبى مع الأهلى يوم الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، فى مباراة مؤجلة بين الفريقين من الجولة ال١٥، وتنطلق المباراة فى تمام الثامنة مسًاء.
وكان فريق إنبى قد سجل فى الفترة الماضية، ٤ إصابات بين لاعبيه بفيروس كورونا، ولكنهم حاليًا تماثلوا للشفاء.
بينما سجل النادى الأهلى حالة كورونا واحدة، للاعبه حمدى فتحى، وأظهرت المسحة الطبية اليوم، سلبية النتيجة، ليتأكد شفاء اللاعب ويعود للتدريبات الجماعية للفريق استعدادًا لعودة بطولة الدورى.
٤- يعتبر فريق الإنتاج الحربى هو أكثر نادى تعرض لإصابات بفيروس كورونا، حيث سجل الفريق ١٨ حالة إصابة، ولكن حاليًا أصبح عدد الإصابات ٧ فقط، فى انتظار المسحة الطبية الجديدة التى سيخضع لها الفريق.
5- تعافى مهاجم فريق طلائع الجيش، عمرو جمال، من الإصابة بفيروس كورونا، قبل أيام من عودة الدورى، وجاهز اللاعب للمشاركة مع الفريق بالدورى.
6- ثلاث إصابات للإسماعيلى بكورنا قبل إستئناف الدورى
سجل فريق الإسماعيلى ٣ حالات إصابة بفيروس كورونا، ضمن الجهاز الإدارى للفريق، ليتم عزل الحالات حتى إجراء مسحة طبية أخرى.
وتماثل اللاعب محمد حمدى زكى للشفاء من كورونا، ويستعد للدخول فى التدريبات الجماعية للفريق.
7- وتماثل لاعبى فرق الاتحاد السكندى وأسوان والمقاولون العرب وحرس الحدود ومصر المقاصة، للشفاء من فيروس كورونا قبل أيام من عودة الدورى.
8- تعافى ٤ لاعبين بصفوف طنطا من فيروس كورونا واستمرار إصابة ٣ آخرين، وإجراء مسحة طبية أخرى لمعرفة النتيجة، قبل أيام من إستئناف الدورى.
9- شفاء حالة واحدة لفريق وادى دجلة من فيروس كورونا، واستمرار إصابة ٣ حالات، وتم الخضوع لمسحة طبية للتأكد من شفائهم قبل إستئناف الدورى.