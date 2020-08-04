ذكريات النجوم مع الثانوية العامة بعد إعلان النتيجة.. أحمد حلمي نجح بـ 50%.. وعبد الله مشرف سقط 3 مرات

عزيز الشافعي: كنت طالبا متفوقا والتحقت بالهندسة

أمير كرارة نجح بـ 50%.. وأحمد فهمي حصل على 99.8%





ظهرت اليوم نتيجة الثانوية العامة، بعد عام دراسي شاق واستثنائي في ظل أزمة فيروس كورونا، وشارك عدد من الفنانين جمهورهم بذكرياتهم عن الثانوية العامة، والدرجات التي حصلوا عليها ليلائموا الحدث، ونرصد في السطور التالية أبرز تلك الذكريات من هذا التقرير.





عزيز الشافعي





كشف الملحن عزيز الشافعي عن ذكرياته مع الثانوية العامة التي يصادف اليوم بدء أول امتحاناتها مع طلاب دفعة 2020.





وقال عزيز الشافعي لـ "صدى البلد"، "كنت طالبا متفوقا وفي فصل المتفوقين وأحب الدراسة كثيرا وتخصصت في شعبة علمي رياضة".





وأضاف "مجموعي في الثانوية العامة كان 88% والتحقت بكلية الهندسة في جامعة عين شمس".





وتابع: "تخصصت في قسم الاتصالات بكلية الهندسة وأصبحت مهندس اتصالات قبل احترافي مجال التلحين".





أحمد حلمي





وأكد أحمد حلمي عبر برنامج تليفزيوني قدمه منذ سنوات عن ذكرياته في الثانوية العامة أنه حصل على 50 % في الصف الثالث الثانوي، قائلا: “أول سنة جبت مجموع 3%، وتاني سنة جبت 24% وتالت سنة 50%، ومكنش عندي مانع أطلع عربجي وبدأ والدي ووالدتي في البحث عن كليات تقبل هذا المجموع”.





وأضاف "فيه تربية فنية وتربية موسيقية، رُحت قدمت واشتريت عود وفيه مدرس صديق والدتي وهو مدرس موسيقى وعلمني العزف، قعدت 3 أشهر أتعلم في مقطوعة صغيرة من أغنية، وانتهى الحال بهذا العود معلقا على الحائط".





وتابع: "قدمت في قسم الأصوات، واخترت أغنية (طلع البدر علينا)، ونجحت وكان فيه واسطة بنت خالتي، وكنت مستغرب جدا".





أحمد فهمي





تحدث أحمد فهمي عن ذكريات الثانوية العامة وأيام الدراسة، مشيرا إلى أن والدته كانت تسعى دائما لتحصيل دروسه مع شقيقه كريم فهمي.





وقال خلال لقاء ببرنامج "صاحبة السعادة": "في المدرسة كنت شاطر وكنت شقي جدا، وده كان من البيت لأننا كان لازم نذاكر دائما".





وأضاف أحمد فهمي: "حصلت على 99.8% في الثانوية العامة، وفي الصف الثاني الثانوي حصلت على 96.6 %، ووالدتي كانت عاملة معسكرات في البيت، وكنت أروح المدرسة أطلع الغل اللي جوايا".





أمير كرارة





وكشف أمير كرارة عن ذكريات نجاحه في الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه حصل على مجموع 52%.





وأضاف في تصريحات خلال استضافته بأحد البرامج الحوارية: “كنت أشطر واحد في المدرسة، وفي الثانوية طلعت الثاني على المدرسة وجبت 52% والله العظيم، وكانت مدرسة الخليفة المأمون”.





وتابع أمير كرارة: “درست 8 سنوات في المرحلة الثانوية وكنت أسقط دائما، وفي السنة الأخيرة حصلت على درجات التفوق الرياضي فنجحت”.









وأردف: “حاولت أعوض اللي معملتوش مع أولادي ولكن كل لما أروح المدرسة عندهم أفتكر الماضي الأليم، وفي فرق كبير في المدرسين بيني وبين أولادي”.





شيرين عبد الوهاب





ونشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر توجه من خلاله رسالة إلى طلبة الثانوية العامة فى أول أيام الامتحانات.





وقالت شيرين : "بتمنى النجاح والتوفيق لكل طلبة الثانوية العامة، ربنا ييسر لكم كل صعب ويفرحكم إنتم وأهاليكم".









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وتلقت شيرين عبد الوهاب العديد من التعليقات الإيجابية على تعليقها ولعل من أبرزها شكرا على نصيحتك ورسالتك.





أحمد عزمي





وأعرب الفنان احمد عزمى عن تمنياته بنجاح طلاب الثانوية العامة فى ظل الظروف المحيطة بهم وبالعالم ككل بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، متمنيا ايضا عدم اصابة اى من الطلاب بالفيروس وان تمر الامتحانات بخير على الجميع.





وقال احمد عزمى فى تصريح لـ "صدى البلد" : نصيحتى للطلاب هذا العام ان يتحلوا بالهدوء وعدم التسرع أو الخوف حتى يتمكنوا من تحقيق هدفهم.









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وأضاف عزمى: الثانوية العامة طوال عمرها تخلق حالة من التوتر فى كل بيت وأتذكر أننى كنت أعلن حالة الطوارئ القصوى من أجل الثانوية العامة وكنت ادخل فى معسكر مغلق من اجل تحقيق مجموع جيد.





عبد الله مشرف





وكشف الفنان الكبير عبدالله مشرف عن رسوبه في الثانوية العامة، 3 مرات، وذلك في برنامج تليفزيوني مع الفنان أشرف عبد الباقي.





وقال عبدالله مشرف: “سقطت 3 مرات في الثانوية العامة، وفي آخر عام قررت أجتهد وأذاكر وقلت لا أريد مجموعًا فقط أريد النجاح”.





وتابع: "أقول لأي حد لو صممت على حاجة ربنا هيدهالك، وصممت على النجاح فقط، وأنا كنت بسقط ومش بذاكر ومش مهتم وكنت بحب التمثيل وكنت علمي علوم، وكنت غاوي التمثيل من صغري".