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فن

في عيد ميلاد أحمد عزمي.. قصة اتهامه بـ قضية مخدرات وقتل شقيقه على يد مسجل خطر

الخميس 23/أبريل/2020 - 08:14 ص
احمد عزمى
احمد عزمى
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أحمد إبراهيم
يحتفل اليوم الفنان أحمد عزمي، بعيد ميلاده الـ48 فهو من مواليد نفس هذا اليوم 23 أبريل من عام 1972، أبدع في العديد من أدواره كان أبرزها دوره في مسلسل "عباس الأبيض في اليوم الأسود" مع الفنان القدير يحيي الفخراني.

واجه "عزمي" العديد من الأزمات في حياته الشخصية ومنها انفصاله عن زوجته ووالدة ابنه الوحيد بعد زواج وقصة حب استمرت لعدة سنوات، ولم يفصح عن أسباب الانفصال إلا أن الفترة الأخيرة شهدت عددًا من المشكلات بينهما بسبب أزماته الآخيرة واتهامه في أكثر من قضية كان آخرها اتهامه في قضية تعاطي مخدرات والتي خرج منها براءة.

وتعرض أيضًا "أحمد عزمي" لأزمة صعبة آخرى وهي مقتل شقيقه على يد مسجل خطر، حيث تعدى عليه صديقه العاطل، محدثًا إصابته بعدد 8 طعنات نافذة داخل شقته بمنطقة الهرم مما أسفر عن مقتله، وأفادت تحريات النيابة أن خلافًا نشب بين المجنى عليه وصديقه بسبب تعاطي بعض الأقراص المخدرة مما دفع الأخير للتعدي عليه.

شارك في العديد من الأعمال السينمائية وأشهرها، فيلم "قبلات مسروقة" و"الزمهلوية" و"الدنيا مقلوبة" و"وش سجون" و"الوعد" و"عزبة آدم" و"أحاسيس" و"الغابة" و"روميو السيدة" وغيرهم.

ومن أبرز المسلسلات التي شارك بها، "دوران شبرا" و"أخت تريز" و"شمس الأنصاري" و"رقم مجهول" و"موعد مع الوحوش" و"الدم والنار" و"ذنوب الأبرياء" و"أحلام مبروكة" و"بين شطين ومية".
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